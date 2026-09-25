سرویس جهان- جاشوا لاندیس، استاد دانشگاه اوکلاهما، در واکنش به اظهارات تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ، درباره یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه، گفت موضع باراک نشان می‌دهد که او خواهان ادغام این نیروها در ارتش عراق است؛ باراک پیشتر این روند را با ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه مقایسه کرده بود.

به گزارش کردپرس، جاشوا لاندیس، استاد دانشگاه اوکلاهما، در واکنش به اظهارات تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ، درباره آینده نیروهای پیشمرگه، گفت سخنان باراک نشان می‌دهد که او از ادغام این نیروها در ارتش عراق حمایت می‌کند.

باراک اخیراً درباره یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه گفته بود که اگر این نیروها در ارتش عراق ادغام شوند و همانند دیگر سربازان عراقی از حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند، «اتفاق بسیار خوبی» خواهد بود.

نماینده ویژه ترامپ برای توضیح این دیدگاه، وضعیت نیروهای کرد در عراق را با نیروهای دموکراتیک سوریه مقایسه کرد و روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه را نمونه‌ای مشابه دانست.

لاندیس در واکنش به این اظهارات، با اشاره به موضع باراک نوشت: «نماینده ویژه ترامپ خواهان ادغام نیروهای پیشمرگه در ارتش عراق است.»

اظهارات باراک در حالی مطرح شده است که موضوع یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه همچنان یکی از مسائل مهم در روابط میان اربیل و بغداد است. نیروهای پیشمرگه در چارچوب قانون اساسی عراق به عنوان نیروهای نظامی اقلیم کردستان شناخته می‌شوند، اما ساختار این نیروها همچنان تحت تأثیر وابستگی‌های سیاسی و سازمانی به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد.

در سال‌های اخیر، اقلیم کردستان روند ادغام و سازماندهی مجدد نیروهای پیشمرگه را دنبال کرده است تا بخش‌های مختلف این نیروها در چارچوب یک ساختار نظامی واحد تحت نظارت وزارت پیشمرگه قرار گیرند. این روند با هدف کاهش وابستگی نیروهای پیشمرگه به احزاب سیاسی و ایجاد یک نیروی نظامی منسجم در داخل اقلیم دنبال شده است.

با این حال، اظهارات اخیر باراک موضوع را فراتر از یکپارچه‌سازی داخلی نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان مطرح می‌کند. مقایسه او میان پیشمرگه و نیروهای دموکراتیک سوریه نشان می‌دهد که از نگاه وی، الگوی مطلوب، قرار گرفتن نیروهای مسلح کرد در ساختار ارتش مرکزی هر دو کشور است.

باراک تأکید کرده است که در یک کشور مستقل باید یک ساختار نظامی واحد وجود داشته باشد و برخورداری نیروهای پیشمرگه از حقوق و مزایای مشابه دیگر نیروهای ارتش عراق می‌تواند بخشی از این روند باشد.

واکنش لاندیس نیز بر همین بخش از سخنان باراک تمرکز دارد و آن را نشانه حمایت نماینده ویژه ترامپ از ادغام کامل پیشمرگه در ارتش عراق می‌داند؛ دیدگاهی که در صورت پیگیری در سیاست آمریکا، می‌تواند بحث درباره جایگاه نیروهای پیشمرگه و رابطه امنیتی اقلیم کردستان با بغداد را وارد مرحله تازه‌ای کند.