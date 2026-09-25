نماینده ادوار مجلس: پزشکیان تهدیدهای ترامپ علیه ایران را به چالش کشید
به گزارش کردپرس، جلال محمودزاده، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: پزشکیان در این سخنرانی مطالب مهمی را درباره تروریسم، انرژی هستهای، صلح و جنگ و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی مطرح کرد.
رئیس اسبق فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اینکه ایران خود قربانی تروریسم بوده است، افزود: پزشکیان در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا نمیتواند به بهانه مبارزه با تروریسم به ایران حمله کند. همچنین درباره برنامه هستهای ایران تأکید کرد که فعالیتهای هستهای کشورمان صلحآمیز است و در حوزههای کشاورزی، پزشکی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
محمودزاده ادامه داد: یکی از نکات مهم سخنان رئیسجمهور این بود که ایران از صلح فرار نمیکند، اما از جنگ نیز هراسی ندارد؛ این موضع با توجه به حملات صورتگرفته علیه ایران در ماههای گذشته و در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بر گفتوگو و صلح تأکید داشته، اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان پزشکیان درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت: پزشکیان سخنان ترامپ را به چالش کشید و تأکید کرد که تهدید ملت ایران نتیجه معکوس خواهد داشت و ناشی از خوی قلدرمآبانه است.
نماینده ادوار مجلس همچنین با اشاره به پیام رئیسجمهور به کشورهای منطقه تصریح کرد: پزشکیان تأکید کرد که صلح و ناامنی در منطقه نمیتواند گزینشی باشد و اگر صلح برقرار باشد، همه کشورهای منطقه باید از آن بهرهمند شوند و در صورت ایجاد ناامنی نیز کشورهایی که میزبان پایگاههای آمریکا هستند نمیتوانند خود را از تبعات آن مصون بدانند.
محمودزاده درباره اشاره پزشکیان به تنگه هرمز نیز اظهار کرد: رئیسجمهور بر اهمیت تنگه هرمز و نقش ایران در مدیریت این آبراه تأکید کرد و این نکته را مطرح کرد که نمیتوان انتظار داشت کالا و انرژی از این مسیر عبور کند، اما ایران از ظرفیتهای آن بهرهمند نشود.
وی با اشاره به نمایش تصاویر جنایات رژیم صهیونیستی و حملات صورتگرفته علیه ایران در جریان سخنرانی رئیسجمهور گفت: پزشکیان در ابتدای سخنرانی تصاویری از جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین جنایات آمریکا در ایران، از جمله تصاویر کودکان مدرسه مینا و شهدا، به سران کشورها نشان داد که این اقدام میتواند در انتقال ابعاد جنایات صورتگرفته علیه مردم ایران مؤثر باشد.
محمودزاده افزود: تهیه و ارائه کتابچهای به زبان انگلیسی شامل تصاویر شهدای ماههای اخیر به سران کشورها نیز اقدام مناسبی بود که میتواند به انتقال روایت ایران از حوادث اخیر در سطح بینالمللی کمک کند.
وی همچنین با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر حمایت مردم از کشور در ماههای اخیر، گفت: پزشکیان به حضور مردم در خیابانها و حمایت آنها از کشور اشاره کرد و این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چراکه مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی و سایر دشواریها، در ماههای گذشته پشت کشور ایستادند.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: حضور مردم محدود به تهران یا کلانشهرها نبوده و در شهرها، بخشها و حتی روستاها نیز شاهد حضور مردم بودهایم؛ این موضوع نشان میدهد تهدید و فشار خارجی نتوانسته میان مردم و کشور فاصله ایجاد کند.
محمودزاده با اشاره به بخش دیگری از سخنان رئیسجمهور درباره توان دفاعی ایران، اظهار کرد: اینکه پزشکیان گفت قدرت را برای دفاع میخواهیم نکته مهمی بود؛ یعنی جمهوری اسلامی ایران قدرت را برای حمله به دیگران نمیخواهد، بلکه هدف آن دفاع از کشور و ایجاد بازدارندگی است.
وی ادامه داد: حملاتی که در ماههای اخیر از سوی برخی کشورها علیه ایران صورت گرفت، ضرورت برخورداری از توان دفاعی و بازدارندگی را بیش از گذشته نشان داد و اقدامات دفاعی ایران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
محمودزاده در پایان گفت: پس از جنگ رمضان، برداشت بسیاری از کشورها نسبت به توان دفاعی و بازدارندگی ایران تغییر کرده است و کشورهای منطقه نیز توانمندیهای ایران را از نزدیک مشاهده کردهاند؛ این موضوع میتواند در آینده به تقویت بازدارندگی و کاهش احتمال تعرض به کشور کمک کند.
منبع: صبح مجلس
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