خانواده قهرمان گزیجی، از اعضای HPG که در سال ۲۰۰۵ جان خود را از دست داده بود، پس از ۲۱ سال جست‌وجو، مزار او را از طریق تصاویر پخش‌شده در برنامه «موتوروان» شبکه نوچه تی‌وی شناسایی کردند و با سفر از وان به کوهستان گابار، برای نخستین‌بار بر مزار او حاضر شدند.

به گزارش کردپرس، خانواده قهرمان گزیجی با نام سازمانی «کندال تتوان»، هنگام تماشای تصاویر «گورستان شهید بینوش» در برنامه موتوروان شبکه نوچه تی‌وی، سنگ مزار فرزند خود را شناسایی کردند.

براساس اطلاعات منتشرشده، قهرمان گزیجی در سال ۲۰۰۵ در جریان درگیری‌ای در شهرستان هَزَخ (ایدیل) استان شرناخ جان خود را از دست داده بود؛ اما خانواده‌اش طی ۲۱ سال گذشته از محل دفن او اطلاعی نداشتند.

گورستان شهید بینوش در نزدیکی روستای باسرِت در کوهستان گابار قرار دارد و شماری از اعضای جان‌باخته HPG و YJA-STAR در آن دفن شده‌اند. این گورستان در حمله هوایی سال ۲۰۱۵ تخریب و منطقه پس از اعلام به‌عنوان «منطقه امنیتی نظامی»، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶ به روی غیرنظامیان بسته شد.

پس از شناسایی سنگ مزار در تصاویر تلویزیونی، خیریه گزیجی، مادر قهرمان و فدایی گزیجی، برادر او، بدون تأخیر از وان راهی شرناخ شدند. آنها با همراهی اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانواده‌های جان‌باختگان مهد تمدن‌ها (MEBYA-DER) به روستای باسرت رفتند و پس از ۲۱ سال بر مزار قهرمان گزیجی حاضر شدند.

فدایی گزیجی هنگام رسیدن به مزار، سنگ قبر برادرش را بوسید و علف‌های خشک‌شده روی آن را کنار زد. اعضای خانواده مدتی طولانی در کنار مزار ماندند و ترانه‌ای کُردی را که برای قهرمان گزیجی سروده شده بود، خواندند.

فدایی گزیجی با بیان اینکه از ۲۱ سال پیش در جست‌وجوی مزار برادرش بوده‌اند، گفت به‌محض دیدن سنگ قبر در تصاویر نوچه تی‌وی، همراه مادرش از وان راهی گابار شده است.

او افزود: «کندال سال‌ها پیش به جنبش پیوست و جان خود را از دست داد؛ اما برای ما نمرده است. گویی همین دیروز رفته و امروز جان باخته است؛ او همچنان در وجود ما زنده است.»

گزیجی با اشاره به اینکه دسترسی خانواده به مزار، جست‌وجوی ۲۱ ساله آنان را پایان داده است، ابراز امیدواری کرد دیگر خانواده‌هایی که سال‌هاست از محل دفن نزدیکانشان اطلاعی ندارند نیز بتوانند مزار آنان را پیدا کنند.

فدایی گزیجی با اشاره به احساس خانواده هنگام رسیدن به مزار گفت: «دیدن این صحنه بسیار دشوار و تأثیرگذار بود. امیدوارم همه خانواده‌ها بتوانند پیکر، مزار یا سنگ قبر عزیزانشان را ببینند. ما از این نظر خوش‌شانس بودیم. سال‌ها گذشته است، اما گویی همه‌چیز همین امروز اتفاق افتاده است.»

او همچنین با اشاره به «روند صلح و جامعه دموکراتیک» گفت خانواده‌اش خواهان پایان درگیری‌هاست تا مادران دیگری چنین رنجی را تجربه نکنند.

گزیجی افزود: «دیگر کسی جان خود را از دست ندهد و مادر دیگری گریه نکند. ما نیز به‌عنوان یک خانواده، یاد جان‌باختگان خود را حفظ می‌کنیم و از مسیر آنان جدا نخواهیم شد.»