تصرف عدوانی ملک چیست؟ چه زمانی باید خلع ید یا تصرف عدوانی مطرح کرد؟

اگر شخصی بدون اجازه وارد ملک شما شده، زمینتان را در اختیار گرفته یا بخشی از ملک را تصرف کرده، احتمالاً اولین سؤال شما این است که چطور می توانم ملکم را پس بگیرم و از چه راه قانونی باید اقدام کنم؟ در چنین شرایطی، انتخاب عنوان درست دعوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه ید شرایط و مبنای حقوقی یکسانی ندارند. در دعوای تصرف عدوانی، سابقه تصرف و نحوه خارج شدن ملک از تصرف اهمیت ویژه ای دارد، در حالی که در خلع ید، اثبات مالکیت نقش اساسی تری پیدا می کند. بنابراین پیش از ثبت دادخواست، باید اسناد، سابقه تصرف، نوع رابطه با متصرف و وضعیت ثبتی ملک بررسی شود. در ادامه، تفاوت این دعاوی، مدارک لازم و مسیر قانونی پیگیری را بررسی می کنیم.

تصرف عدوانی ملک چیست؟

اگر فردی بدون اجازه، ملکی را که پیش از این در اختیار شما بوده از تصرفتان خارج کند، ممکن است موضوع دعوای تصرف عدوانی مطرح شود. مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف عدوانی زمانی مطرح است که شخصی، مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری بوده، بدون رضایت او و بدون وسیله قانونی از تصرف وی خارج کرده و درخواست بازگرداندن تصرف را مطرح کند. بنابراین، برای رفع تصرف عدوانی معمولاً باید چند موضوع بررسی شود: ملک مورد اختلاف غیرمنقول باشد، خواهان سابقه تصرف داشته باشد و متصرف فعلی بدون رضایت یا مجوز قانونی، ملک را در اختیار گرفته باشد. نکته مهم این است که در این دعوا، تمرکز اصلی بر سابقه و وضعیت تصرف است و رسیدگی به مالکیت نهایی، موضوع متفاوتی دارد. به همین دلیل، پیش از طرح دعوای تصرف عدوانی باید اسناد و سابقه تصرف به دقت بررسی شود.

چگونه دعوای تصرف عدوانی را مطرح کنیم؟

بررسی سابقه تصرف و مدارک: ابتدا باید مشخص شود ملک پیش از تصرف طرف مقابل در اختیار چه کسی بوده است. سند مالکیت، مبایعه نامه، اجاره نامه، قبوض، شهادت شهود، تأمین دلیل و سایر مدارک می توانند برای اثبات سابقه تصرف بررسی شوند.قبل از هر اقدامی به مشاوره با وکیل ملکی بپردازید،

تعیین عنوان صحیح دعوا: پیش از ثبت دادخواست باید مشخص شود موضوع واقعاً تصرف عدوانی است یا با توجه به شرایط پرونده، دعوای خلع ید، تخلیه یا ممانعت از حق مناسب تر است.

تنظیم دادخواست: مشخصات طرفین، مشخصات دقیق ملک، سابقه تصرف، نحوه خارج شدن ملک از تصرف و خواسته قانونی باید به درستی در دادخواست درج شود.

ثبت دادخواست و ارجاع پرونده: دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پس از پرداخت هزینه های قانونی، برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال می شود.

بررسی ادله و دفاعیات طرفین: دادگاه مدارک، سابقه تصرف، اظهارات طرفین و سایر دلایل ارائه شده را بررسی می کند و در صورت نیاز ممکن است تحقیقات یا اقدامات لازم برای روشن شدن وضعیت ملک انجام شود.

صدور رأی و اجرای حکم: در صورت احراز شرایط قانونی، رأی صادر می شود و پس از طی مراحل قانونی، حکم رفع تصرف عدوانی از طریق اجرای احکام پیگیری خواهد شد.

شرایط طرح دعوای تصرف عدوانی

غیرمنقول بودن ملک؛ مانند خانه، زمین، باغ یا آپارتمان.

سبق تصرف خواهان؛ یعنی ملک پیش از تصرف طرف مقابل در اختیار خواهان بوده باشد.

تصرف فعلی خوانده؛ شخص دیگری ملک را در اختیار گرفته باشد.

عدوانی بودن تصرف؛ تصرف بدون رضایت متصرف سابق یا مجوز قانونی انجام شده باشد.

خروج ملک از تصرف قبلی؛ تصرف جدید باید موجب سلب تصرف از متصرف سابق شده باشد.

وجود دلایل قابل استناد برای اثبات سابقه تصرف و نحوه تصرف طرف مقابل.

مدارک لازم برای طرح دعوای تصرف عدوانی چیست؟

اگر قصد دارید برای رفع تصرف عدوانی اقدام کنید، قبل از ثبت دادخواست بهتر است تمام مدارکی را که سابقه تصرف شما و نحوه تصرف طرف مقابل را نشان می دهد جمع آوری کنید. مهم ترین مدارک قابل بررسی عبارت اند از:

سند مالکیت در صورت وجود

مبایعه نامه یا قرارداد خرید ملک

اجاره نامه و قراردادهای مرتبط با ملک

مدارک تحویل و استفاده از ملک

قبوض آب، برق، گاز یا سایر مدارک مرتبط با تصرف

شهادت شهود و مطلعان

عکس و فیلم از وضعیت ملک و تصرف انجام شده

گزارش کلانتری یا ضابطان در صورت وجود

تأمین دلیل و نظریه کارشناسی در موارد ضروری

سایر اسناد و مدارکی که سابقه تصرف را اثبات کنند.

نکته مهم این است که داشتن یک مدرک به تنهایی لزوماً برای اثبات ادعا کافی نیست. ارزش و اثرگذاری هر دلیل به شرایط پرونده، سابقه تصرف و ارتباط آن با موضوع دعوا بستگی دارد؛ بنابراین بهتر است پیش از اقدام، مدارک توسط فرد متخصص بررسی شود.

تفاوت تصرف عدوانی با تخلیه ید چیست؟

یکی از اشتباهات رایج در اختلافات ملکی، یکی دانستن تصرف عدوانی و تخلیه ید است. در حالی که مبنای این دو دعوا متفاوت است. در تصرف عدوانی، سابقه تصرف و نحوه خارج شدن ملک از تصرف اهمیت دارد؛ اما تخلیه معمولاً در شرایطی مطرح می شود که شخصی بر اساس یک رابطه قراردادی مانند اجاره، ملک را در اختیار داشته و پس از پایان یا زوال شرایط قانونی ادامه تصرف او مورد اختلاف قرار گرفته است. تشخیص عنوان صحیح دعوا به وضعیت واقعی ملک، رابطه طرفین و مدارک موجود بستگی دارد.

موضوع تصرف عدوانی تخلیه ید مبنای اصلی سبق تصرف و خارج شدن ملک از تصرف بدون رضایت یا مجوز قانونی پایان یا زوال حق قراردادی یا قانونی شخص برای ادامه تصرف رابطه طرفین الزاماً رابطه قراردادی میان طرفین وجود ندارد اغلب با رابطه ای مانند اجاره و اذن در تصرف ارتباط دارد موضوع مهم در رسیدگی اثبات سابقه تصرف خواهان و نحوه تصرف خوانده بررسی مبنای قانونی یا قراردادی تصرف و پایان آن نمونه رایج شخصی بدون رضایت، ملک تحت تصرف دیگری را در اختیار می گیرد مستأجر پس از پایان شرایط قانونی اجاره، ملک را تخلیه نمی کند هدف دعوا بازگرداندن تصرف به متصرف سابق پایان دادن به تصرف شخصی که ادامه تصرف او مجوز قانونی یا قراردادی ندارد نکته مهم صرف مالک بودن، جایگزین بررسی شرایط دعوای تصرف عدوانی نمی شود نوع قرارداد و شرایط پایان تصرف در انتخاب مسیر قانونی اهمیت دارد

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی چقدر طول می کشد؟

اگر ملک شما توسط شخص دیگری تصرف شده، طبیعی است که بخواهید بدانید رفع تصرف عدوانی چقدر زمان می برد و چه زمانی می توانید ملک را پس بگیرید. برای این دعوا نمی توان یک زمان ثابت برای همه پرونده ها تعیین کرد؛ زیرا مدت رسیدگی به عواملی مانند کامل بودن مدارک، وضعیت ملک، دفاعیات طرف مقابل، نیاز به بررسی های کارشناسی و روند رسیدگی مرجع قضایی و به وکیل تنظیم سند رسمی بستگی دارد. دعاوی تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاصی دارند و در مواردی امکان رسیدگی خارج از نوبت نیز پیش بینی شده است. بنابراین، سرعت رسیدگی لزوماً به معنای صدور فوری حکم نیست و باید مراحل قانونی پرونده طی شود. اگر سابقه تصرف، مدارک و عنوان دعوا از ابتدا به درستی بررسی شوند، از ایجاد تأخیر ناشی از نقص یا انتخاب نادرست مسیر حقوقی تا حدی جلوگیری می شود.

هزینه دعوای تصرف عدوانی چقدر است؟

یکی از اولین دغدغه های فردی که می خواهد برای رفع تصرف عدوانی اقدام کند، میزان هزینه های پرونده است. هزینه نهایی به شرایط پرونده و اقداماتی که در جریان رسیدگی لازم می شود بستگی دارد و نمی توان برای همه دعاوی تصرف عدوانی یک مبلغ ثابت اعلام کرد. علاوه بر هزینه دادرسی، ممکن است با توجه به وضعیت پرونده، هزینه هایی مانند کارشناسی، تأمین دلیل یا سایر اقدامات قانونی نیز مطرح شود. همچنین اگر از خدمات وکیل استفاده شود، حق الوکاله وکیل موضوع جداگانه ای است که باید با توجه به نوع پرونده و توافق طرفین تعیین شود. بنابراین پیش از شروع دعوا بهتر است مدارک، ارزش و وضعیت ملک و عنوان دقیق خواسته بررسی شود تا هزینه های احتمالی و مسیر حقوقی پرونده با آگاهی بیشتری مشخص شود.