سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تجربه این دهه‌های اخير نشان داده با روش‌های مرسوم و متداول تخریب و جریمه نمی‌توان از گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کرد و ساماندهی این حوزه نیازمند طرح‌های هوشمندانه و آینده نگرانه متناسب با نیاز اقشار مختلف مردم است‌.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه فراقوه ای پیشگیری و مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: کشور در حوزه انرژی با چالش‌ها و ناترازی‌هایی مواجه است و در این شرايط دولت تمام توان خود را بکارگرفته تا با آغاز فصل سرما، گاز مورد نیاز مصارف خانگی و بخش تولید و اشتغال را تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که گاز مورد نیاز بخش صنایع با دشواری تامین می‌شود، ارائه انشعاب به ساختمان های فاقد مجوز توسط دستگاه‌های خدمات رسان به هیچ وجه قبول نیست و تداوم این رویه یک چالش جدی برای توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کرمانشاه ایجاد می‌کند.

معاون عمرانی استاندار گفت: طبق گزارش شرکت گاز تعداد ۲۶۱۰ انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی و قطع شده که صاحبان این انشعابات ۸۹۲ هزار متر مکعب مصرف گاز داشته اند. این حجم از گاز می تواند نیاز مصرفی یک واحد بزرگ تولیدی را تامین کنند.

وی تاکید کرد: قطع این انشعابات و جلوگیری از تداوم این رویه، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان، مجموعه دادگستری و دستگاه های نظارتی است.

نجفی در ادامه سخنانش ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها را یک پدیده مخرب برای توسعه پایدار و متوازن توصیف کرد و گفت: تجربه این دهه‌های اخير نشان داده با روش‌های مرسوم و متداول تخریب و جریمه نمی‌توان از گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کرد و ساماندهی این حوزه نیازمند طرح‌های هوشمندانه و آینده نگرانه متناسب با نیاز اقشار مختلف مردم است‌.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل ناتوانی شهرداری‌ها در پاسخگویی مناسب به نیازهای اقشار مختلف در حوزه مسکن است.

معاون عمرانی استاندار به تجربه موفق برخی شهرها در زمینه احداث شهرک‌های ویلایی در مناطق خوش آب هوا توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: توسعه بخش مسکن نباید به طرح‌های نهضت ملی مسکن محدود شود و شهرداری‌ها باید در چهارچوب قانون بسترهای لازم برای شکل‌گیری شهرک‌های ویلایی در جوار شهرها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: شکل گیری این شهرک ها علاوه بر تامین نیاز بخشی از جامعه، به ایجاد ارزش افزوده در حاشیه شهرها و ارتقای کیفیت زندگی و کاهش معضلات اجتماعی در این محدوده ها کمک می کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش به روند تاسف برانگیز نابودی باغات شهری به عنوان یک ظرفیت توسعه ای اشاره کرد و گفت: شهرداری‌های استان باید با بهره گیری از تجربیات موفق دیگر شهرهای کشور و ارائه مشوق های مناسب، زمینه حفظ و نگهداری باغات به عنوان یک ظرفیت برای توسعه گردشگری را فراهم کنند.

در این نشست گزارشی از پیگیری اجرای مصوبات مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه غربی شهر کرمانشاه ارائه شد.

همچنین در ادامه گزارشی از اقدامات ادارات متولی و خدمات رسان برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و قطع انشعابات غیرمجاز ارائه شد.