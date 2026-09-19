تفاوت شمع معمولی، سوزنی و ایریدیومی چیست؟
شمع خودرو قطعه کوچکی است اما نقشی اساسی در سیستم احتراق موتور دارد. درواقع روشن شدن و عملکرد درست خودرو، به همین قطعه کوچک بستگی دارد. شاید در نگاه اول همه شمعها شبیه هم به نظر برسند، اما برای خودروها و شرایط کاری مختلف، شمعهای متفاوتی تولید شدهاند. انتخاب شمع مناسب میتواند روی عواملی چون کیفیت احتراق، عملکرد موتور، مصرف سوخت و طول عمر برخی قطعات تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، شمع ساینا بهتر است از نوع سوزنی و ایریدیومی انتخاب شود. به همین دلیل، آشنایی با انواع شمع و شناخت تفاوتهای آنها برای صاحبان خودرو اهمیت زیادی خواهد داشت. در این مطلب میخواهیم درباره انواع شمعها و تفاوت آنها صحبت کنیم.
شمع معمولی چیست و عملکرد آن
شمع معمولی یکی از رایجترین انواع شمع خودروست. وظیفه آن ایجاد جرقه برای روشن شدن مخلوط سوخت و هواست. وقتی برق با ولتاژ بالا به شمع میرسد، بین دو الکترود آن جرقه ایجاد میشود. این جرقه مخلوط سوخت و هوا را میسوزاند و باعث تولید انرژی و حرکت موتور میشود. شمع معمولی دارای ویژگیهای زیر است:
قیمت پایینتر
شمع معمولی نسبت به مدلهای سوزنی و ایریدیومی ارزانتر است و برای استفاده روزمره انتخاب اقتصادیتری محسوب میشود.
ساختار ساده
این شمع طراحی سادهای دارد و به همین دلیل نصب و تعویض آن کار سختی نیست.
دسترسی آسان
شمعهای معمولی برای خودروهای زیادی تولید میشوند و معمولا به راحتی در بازار پیدا خواهند شد.
عمر متوسط
عمر شمع معمولی از مدلهای ایریدیومی کمتر است و ممکن است زودتر نیاز به تعویض داشتهباشد.
عملکرد مناسب
برای خودروهای معمولی، شمع استاندارد میتواند جرقه لازم را به خوبی ایجاد کند و عملکرد قابل قبولی داشتهباشد.
مناسب برای خودروهای مختلف
بسیاری از خودروهای داخلی و قدیمی از شمع معمولی استفاده میکنند و در صورت انتخاب مدل مناسب، مشکلی در عملکرد موتور ایجاد نمیشود.
شمع سوزنی و ویژگیهای آن
شمع سوزنی نوعی دیگر از شمعهای خودرو است که الکترود مرکزی آن نوک باریک و سوزنی شکل دارد. این طراحی باعث میشود جرقه با دقت بیشتری ایجاد شود و مخلوط سوخت و هوا بهتر بسوزد. به همین دلیل، شمع سوزنی با روانتر کردن عملکرد موتور، میتواند به بهبود مصرف سوخت کمک کند. مهمترین ویژگیهای آن عبارتاند از:
جرقه دقیقتر
نوک باریک الکترود باعث میشود جرقه راحتتر و با تمرکز بیشتری ایجاد شود.
احتراق بهتر
جرقه مناسبتر میتواند به سوختن کاملتر مخلوط سوخت و هوا کمک کند.
عملکرد روانتر موتور
استفاده از شمع سوزنی مناسب میتواند باعث کاهش لرزش و بهتر شدن کارکرد موتور شود.
مصرف سوخت مناسب
احتراق بهتر در شرایط مناسب میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.
عمر بیشتر
با وجود اینکه دوام شمع سوزنی از شمعهای معمولی بیشتر است، اما طول عمر آن به جنس و کیفیت ساخت بستگی دارد. برای خرید شمع با بهترین کیفیت، بهتر است نگاهی به https://lentam.com/ داشتهباشید.
قیمت بالاتر
شمع سوزنی معمولا از شمع معمولی گرانتر است، اما عملکرد و دوام بهتر میتواند این اختلاف قیمت را توجیه کند.
شمع ایریدیومی چیست و چرا قیمت بالاتری دارد؟
شمع ایریدیومی یکی از انواع پیشرفته شمع خودرو است که الکترود مرکزی آن از فلز ایریدیوم ساخته میشود. ایریدیوم فلزی بسیار مقاوم و بادوام است و به همین دلیل میتوان الکترود را باریکتر طراحی کرد. این ویژگی باعث ایجاد جرقه دقیقتر و عملکرد بهتر شمع میشود. قیمت بالاتر شمع ایریدیومی بیشتر به دلیل استفاده از این فلز خاص و کیفیت ساخت آن است که باعث شده مزیتهای زیر را داشتهباشد:
دوام بسیار بالا
ایریدیوم مقاومت زیادی در برابر حرارت و فرسایش دارد. بنابراین شمع دیرتر خراب میشود.
جرقه قوی و دقیق
الکترود باریک به ایجاد جرقه مناسب کمک میکند و احتراق بهتری را به همراه دارد.
عملکرد بهتر موتور
احتراق مناسبتر میتواند به روشن شدن راحتتر و کارکرد روانتر موتور کمک کند.
مقاومت در برابر حرارت
ایریدیوم در دمای بالای موتور عملکرد خود را بهتر حفظ میکند و دیرتر دچار فرسودگی میشود.
نیاز کمتر به تعویض
عمر بیشتر این شمع باعث میشود دیرتر نیاز به تعویض پیدا کند و در طولانی مدت مقرون به صرفه باشد.
تفاوت شمعهای مختلف در یک نگاه
به طور خلاصه شمع معمولی اقتصادی و ساده است و برای خودروهای معمولی کاربرد دارد. شمع سوزنی با الکترود باریکتر، جرقه دقیقتر و عملکرد بهتری ارائه میدهد. و شمع ایریدیومی با الکترود ایریدیومی، دوام و مقاومت حرارتی بیشتری دارد و معمولا گرانتر است. انتخاب نهایی باید براساس مشخصات موتور خودرو انجام شود.
کدام شمع مناسب کدام خودرو است؟
انتخاب شمع مناسب بیشتر از اینکه به نوع آن بستگی داشتهباشد، به نوع موتور و توصیه سازنده خودرو مربوط میشود. با این حال میتوان یک دستهبندی کلی داشت:
شمع معمولی
بیشتر برای خودروهای اقتصادی و موتورهای ساده مناسب است. برای مثال میتوان به پراید، تیبا و ساینا اشاره کرد. این نوع شمع قیمت مناسبتری دارد و برای استفاده روزمره انتخابی اقتصادی است.
شمع سوزنی
شمع سوزنی برای خودروهایی که به جرقه دقیقتر و عملکرد بهتر موتور نیاز دارند، گزینه مناسبی است. خودروهایی مثل رانا، پژو ۲۰۶ و پژو پارس TU5 نمونههایی هستند که میتوان برای آنها از شمعهای سوزنی متناسب با مشخصات موتور استفاده کرد.
شمع ایریدیومی
این نوع شمع معمولا برای خودروهای جدیدتر یا موتورهایی که سازندهشان استفاده از شمع ایریدیومی را توصیه کرده، مناسب است. تویوتا کرولا، کیا سراتو و هیوندای النترا از نمونه خودروهایی هستند که برای برخی نسخههای موتورشان شمع ایریدیومی کاربرد دارد.
نکات مهم در خرید شمع خودرو
هنگام خرید شمع خودرو، نباید فقط به قیمت آن توجه کنید. بهتر است قبل از خرید چند نکته مهم را در نظر بگیرید:
مدل خودرو
ابتدا مشخصات موتور خودرو را بررسی کنید تا شمعی متناسب با آن انتخاب شود.
نوع شمع
معمولی، سوزنی یا ایریدیومی بودن شمع باید با نیاز موتور و توصیه سازنده هماهنگ باشد.
برند و کیفیت
از برندهای معتبر و فروشگاههای قابل اعتماد خرید کنید تا احتمال خرید محصول تقلبی کمتر شود.
کد و مشخصات فنی
کد شمع، اندازه رزوه و فاصله الکترودها باید با مشخصات شمع مناسب خودرو مطابقت داشتهباشد.
قیمت
برای مقایسه قیمت، باید کیفیت و طول عمر محصول را هم در نظر بگیرید. برای مثال قیمت شمع رانا در برندها و کیفیتهای مختلف، متفاوت خواهد بود.
تاریخ تعویض
بهتر است شمعها را در زمان توصیه شده توسط سازنده تعویض کنید تا موتور عملکرد مناسبی داشتهباشد.
جمعبندی
شمع خودرو نقش مهمی در احتراق و عملکرد موتور دارد. شمعهای معمولی، سوزنی و ایریدیومی هر کدام با ویژگیهای خاص خود، برای خودروهای مختلف مناسب هستند. هنگام خرید باید نوع موتور، مشخصات فنی، کیفیت، برند و قیمت را بررسی کنید تا شمعی مناسب و مطمئن انتخاب شود.
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