خدمات سئو در تهران شامل چه بخش هایی است؟

وقتی مدیران کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند سایت‌شان را سئو کنند و در نتایج جستجو دیده شوند، اولین سوالی که ذهن‌شان را درگیر می‌کند این است: خدمات سئو دقیقاً شامل چه کارهایی می‌شود و چه انتظاری باید از یک تیم سئو داشت؟ پاسخ این است که سئو یک فرآیند چندلایه است؛ از بهینه‌سازی صفحات سایت شروع می‌شود، به زیرساخت فنی، تولید محتوا و درک درست از الگوریتم‌های گوگل می‌رسد، و با پایش و تحلیل مستمر ادامه پیدا می‌کند.

سئو از بهینه‌سازی صفحات داخلی سایت شروع می‌شود، به زیرساخت فنی، تولید محتوا و درک درست از الگوریتم‌های گوگل می‌رسد، و با پایش و تحلیل مستمر ادامه پیدا می‌کند.

خدمات سئو در تهران شرکت سئو محتوا لوکس، این فرآیند را دقیقاً به همین شکل، مرحله به مرحله و بر اساس نیاز واقعی هر سایت پیش می‌برد.

در ادامه هر یک از این لایه‌ها را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم و برای اینکه حرف‌ها روی هوا نمانند، کنار هر بخش داده و آماری هم می‌آوریم که تصویر واقعی‌تری از تأثیر آن بدهد.

بهینه‌سازی داخلی سایت

اولین نقطه‌ای که هم کاربر و هم گوگل مستقیماً با آن روبه‌رو می‌شوند، خود صفحات سایت است و دقیقاً همین‌جاست که کار اصلی آغاز می‌شود. عنوان هر صفحه باید به‌اندازه‌ای گیرا باشد که کاربر را به کلیک ترغیب کند، اما همزمان دقیقاً نشان دهد آن صفحه قرار است چه پاسخی به او بدهد.

بر اساس تحلیلی که روی میلیون‌ها نتیجه گوگل انجام شده، جایگاه اول نتایج ارگانیک به‌طور میانگین حدود 32 درصد از کل کلیک‌ها را می‌گیرد، جایگاه دوم حدود 25 درصد و جایگاه سوم چیزی نزدیک به 19 درصد. از صفحه دوم گوگل به بعد، این سهم به کمتر از 1 درصد سقوط می‌کند. یعنی هر چقدر هم محتوا خوب باشد، اگر عنوان و ساختار صفحه درست چیده نشود، همان جایگاه چند رتبه‌ای پایین‌تر می‌تواند تفاوت را از زمین تا آسمان بکند.

سئو تکنیکال سایت

تکنیکال و سرعت به‌تنهایی آن‌قدر مهم است که رفتار کاربر را مستقیماً عوض می‌کند؛ طبق پژوهش گوگل، وقتی زمان بارگذاری صفحه از 1 ثانیه به 3 ثانیه می‌رسد، احتمال خروج کاربر بدون تعامل (باونس) حدود 32 درصد بالا می‌رود، و اگر همین زمان به 10 ثانیه برسد، این احتمال تا 123 درصد افزایش پیدا می‌کند. جدول زیر تصویر روشن‌تری از این رابطه می‌دهد:

زمان بارگذاری صفحه افزایش احتمال خروج کاربر (باونس) از 1 به 3 ثانیه 32 درصد از 1 به 5 ثانیه 90 درصد از 1 به 6 ثانیه 106 درصد از 1 به 10 ثانیه 123 درصد

با این عددها، رفع مشکلات فنی و بهینه‌سازی سرعت معمولاً اولین قدمی است که برای هر سایت تازه برداشته می‌شود؛ چون تا این لایه سالم نباشد، هیچ محتوایی فرصت واقعی دیده‌شدن پیدا نمی‌کند.

اعتبار گرفتن از طریق سایت‌های دیگر

فراتر از خود سایت، گوگل به این هم توجه دارد که چه سایت‌های دیگری یک صفحه را معرفی کرده یا به آن اشاره داشته‌اند. هرچه این اشاره‌ها از منابع معتبرتر و مرتبط‌تری بیاید، اعتماد گوگل به آن صفحه هم بیشتر می‌شود؛ درست مثل یک توصیه‌نامه دیجیتال که چند منبع شناخته‌شده پشت آن ایستاده‌اند. کیفیت این ارجاعات همیشه ارزش بیشتری نسبت به تعدادشان دارد؛ چند اشاره از منابع درست، بسیار بیشتر از ده‌ها اشاره کم‌ارزش به یک سایت کمک می‌کند. بخش دیگری از این لایه، بررسی و در صورت نیاز دیسآوو کردن لینک‌های مخرب یا اسپم است؛ چون حضور این نوع لینک‌ها می‌تواند اعتبار کل سایت را پایین بیاورد.

تولید محتوای سئو شده

تمام آنچه تا این‌جا گفته شد، بدون وجود محتوای خوب معنای چندانی پیدا نمی‌کند. محتوایی که واقعاً به سوال کاربر پاسخ دهد، خواندنش لذت‌بخش باشد و او را تا انتها همراه خود نگه دارد، همان چیزی است که گوگل هم آن را ارزشمند تشخیص می‌دهد. رویکرد pillar-cluster یکی از روش‌هایی است که در این مرحله کمک زیادی می‌کند؛ یعنی یک صفحه اصلی و جامع درباره یک موضوع نوشته می‌شود و چند مقاله تخصصی‌تر در اطراف آن قرار می‌گیرند تا هم کاربر مسیر روشنی برای گشتن داشته باشد و هم گوگل ساختار موضوعی سایت را بهتر بفهمد.

تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی

تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند بخشی از فعالیت‌های سئو محسوب شود، البته به‌صورت غیرمستقیم و با هزینه‌ای جداگانه. اگرچه پست‌های شبکه‌های اجتماعی به‌طور مستقیم رتبه سایت در نتایج گوگل را بهبود نمی‌دهند، اما به افزایش دیده‌شدن برند، جذب ترافیک به وب‌سایت، افزایش جست‌وجوی نام برند و ایجاد فرصت برای کسب بک‌لینک کمک می‌کنند. به همین دلیل بسیاری از استراتژی‌های مدرن سئو، تولید و انتشار محتوای هدفمند در شبکه‌های اجتماعی را یکی از فعالیت‌های مکمل سئو در نظر می‌گیرند.

تحقیق و انتخاب کلمات کلیدی

پیش از آن‌که حتی یک کلمه از محتوا نوشته شود، باید مشخص شود کاربران واقعاً دنبال چه عباراتی در گوگل می‌گردند. این مرحله شبیه پیدا کردن نقشه راه است؛ اگر کلمات کلیدی درستی انتخاب نشوند، تمام تلاش‌های بعدی هم روی مسیر اشتباهی صرف می‌شود. گاهی یک عبارت به‌ظاهر ساده، حجم جست‌وجوی بسیار بالایی دارد و رقابت کمی هم روی آن وجود دارد؛ پیدا کردن همین فرصت‌های پنهان می‌تواند نتیجه یک سایت را کاملاً متفاوت کند.

تجربه کاربری، پلی میان بازدیدکننده و نتیجه

یکی از نکاتی که اغلب در سایه سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد، تجربه‌ای است که کاربر واقعی هنگام گشت‌وگذار در سایت دارد. طراحی ساده و روان، دسترسی راحت به اطلاعات و نمایش درست سایت روی موبایل، همگی بر این‌که کاربر چقدر در صفحه می‌ماند تأثیر می‌گذارند؛ و گوگل هم دقیقاً همین رفتار کاربر را از طریق معیارهایی مثل Core Web Vitals زیر نظر دارد. سایتی که کاربر به‌محض ورود گیج می‌شود یا دکمه‌های آن روی موبایل درست کار نمی‌کنند، حتی با بهترین محتوا هم نمی‌تواند نتیجه دلخواه را بگیرد.

الگوریتم‌های گوگل و چرا نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت؟

بخش مهمی از کار یک تیم سئو، پیگیری مداوم به‌روزرسانی‌های الگوریتم گوگل است. گوگل هر سال هزاران تغییر کوچک روی سیستم جست‌وجوی خود اعمال می‌کند؛ طبق آماری که خود گوگل منتشر کرده، فقط در یک سال حدود 4700 تغییر در جست‌وجو ثبت شده که یعنی به‌طور میانگین چیزی نزدیک به 13 تغییر در روز. بخش عمده این تغییرات آن‌قدر جزئی هستند که هیچ‌کس متوجه‌شان نمی‌شود، اما هر سال چند به‌روزرسانی اصلی هم وجود دارد که گوگل رسماً آن‌ها را تأیید می‌کند؛ امسال هم 3 به‌روزرسانی اصلی (Core Update) و یک به‌روزرسانی ضداسپم رسماً اعلام شده است. همین به‌روزرسانی‌های اصلی‌اند که می‌توانند رتبه هزاران سایت را در عرض چند روز جابه‌جا کنند. سایتی که امروز صفحه اول است، اگر خودش را با معیارهای جدید گوگل - مثل تأکید بیشتر روی محتوای واقعاً مفید و تجربه واقعی نویسنده - تطبیق ندهد، می‌تواند در یکی از همین به‌روزرسانی‌ها جایگاهش را از دست بدهد. به همین دلیل یک تیم سئوی حرفه‌ای هیچ‌وقت استراتژی را یک‌بار برای همیشه نمی‌بندد؛ بلکه مدام آن را با تغییرات الگوریتم هماهنگ نگه می‌دارد.

پایش و تحلیل مستمر نتایج

نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه شود این است که هیچ‌کدام از مراحل بالا یک‌بار برای همیشه انجام نمی‌شوند. الگوریتم‌های گوگل مدام تغییر می‌کنند، رفتار کاربران هم همین‌طور، و رقبا هم بی‌کار نمی‌نشینند. به همین دلیل بررسی مستمر عملکرد صفحات در گوگل سرچ کنسول، مقایسه نتایج ماه‌به‌ماه و شناسایی به‌موقع افت یا رشد رتبه‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از این فرآیند است. تیمی که فقط یک‌بار سایت را بهینه می‌کند و بعد رهایش می‌کند، در بلندمدت همان جایگاهی را که به‌سختی به دست آورده از دست می‌دهد.

اعتبار و تخصص، چیزی فراتر از یک متن خوب

گوگل امروز فقط به دنبال متنی روان نیست؛ بلکه تلاش می‌کند بفهمد این محتوا واقعاً از دل تجربه و تخصص بیرون آمده یا صرفاً یک متن عمومی و تکراری است. به همین دلیل نشانه‌هایی مثل معرفی نویسنده، ارجاع به تجربه واقعی و پاسخ‌دادن به سوالاتی که کاربر واقعاً در ذهن دارد، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که در حوزه‌ای تخصصی فعالیت می‌کنند اهمیت دوچندانی دارد، چون رقابت روی کلمات کلیدی عمومی سخت‌تر است و تنها راه متمایزشدن، نشان‌دادن دانش واقعی پشت محتواست. این نوع اعتبارسازی، همان چیزی است که هم برای کاربر انسانی قانع‌کننده است و هم برای ابزارهای جست‌وجوی مبتنی بر هوش مصنوعی که این روزها سهم بیشتری از جست‌وجوهای روزمره را به خود اختصاص داده‌اند.