تداوم حضور اسرائیل در جبل الشیخ به معنای تداوم اشغالگری است

سرویس سوریه - وزیر خارجه دولت موقت سوریه با رد اظهارات رژِم صهیونیستی درباره ادامه حضور نیروهای این کشور در جبل الشیخ، تأکید کرد که دمشق خواهان راه‌حل دیپلماتیک و اجرای توافق سال ۱۹۷۴ است و ادامه حضور این رژیم در جبل الشیخ را به معنای تداوم اشغالگری می‌داند.

به گزارش کردپرس، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه در یک نشست خبری مشترک با «لارس لوکه راسموسن» وزیر امور خارجه دانمارک اعلام کرد که دمشق اظهارات اسرائیل درباره خودداری از خروج از جبل الشیخ را رد می‌کند. وی گفت چنین موضعی به معنای آن است که اسرائیل قصد دارد اشغالگری خود را ادامه دهد و تأکید کرد سوریه به راه‌حل دیپلماتیک پایبند است و خواهان اجرای توافق سال ۱۹۷۴ است؛ توافقی که بر اساس آن وضعیت جولان و ترتیبات نظامی میان دو طرف تعیین شده است.

الشیبانی با اشاره به توافق سال ۱۹۷۴ اظهار داشت که سوریه در چارچوب این توافق از جولان دفاع می‌کند و حق دارد یک ارتش ملی تشکیل دهد.

وزیر خارجه دولت موقت سوریه همچنین از افزایش حملات و اقدامات اسرائیل در خاک سوریه خبر داد. به گفته او، اسرائیل در ماه جولای ۶۵ بار و طی ۱۸ روز از ماه آگوست نیز ۵۲ بار حمله انجام داده است.

الشیبانی همچنین مدعی شد که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون ۱۴۷ نفر از سوی اسرائیل بازداشت شده‌اند که از میان آنها هنوز ۴۹ نفر آزاد نشده‌اند. وی افزود که اسرائیل همچنان در منطقه قنیطره به بازرسی و ورود به منازل ادامه می‌دهد.

در این نشست خبری، وزیر خارجه دانمارک نیز اعلام کرد که کشورش از تقویت سوریه حمایت می‌کند و آمادگی دارد در حوزه اقتصادی با این کشور همکاری داشته باشد.

لارس لوکه راسموسن همچنین از برنامه دانمارک برای افتتاح یک دفتر نمایندگی این کشور در دمشق در آینده نزدیک خبر داد و گفت کپنهاگ آماده است تجربیات خود در زمینه کشاورزی را با سوریه به اشتراک بگذارد.

وزیر خارجه دانمارک همچنین بر آمادگی کشورش برای حمایت از سوری‌هایی که قصد بازگشت به کشورشان را دارند تأکید کرد و گفت دانمارک خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با سوریه است.