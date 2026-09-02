خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۶:۳۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
انفجار مین در دیرالزور ۸ کشته بر جای گذاشت
سرویس سوریه - انفجار یک مین در حومه دیرالزور سوریه به کشته شدن هشت نفر، از جمله سه کودک و یک زن و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.
به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که انفجار یک مین در منطقه «فایده بن موینی» در حومه دیرالزور، هشت کشته بر جای گذاشته و تعدادی دیگر نیز در این حادثه زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، این انفجار در منطقه فایده بن موینی در حومه دیرالزور رخ داد.
در میان قربانیان این حادثه، سه کودک و یک زن نیز حضور دارند. همچنین شماری از افراد در جریان انفجار زخمی شدند.
وجود مینها و بقایای مواد منفجره در مناطق مختلف سوریه همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای غیرنظامیان به شمار میرود و هر از گاهی حوادثی از این دست در مناطق روستایی و حومه شهرها رخ میدهد.
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