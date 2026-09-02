سرویس سوریه - احزاب سیاسی در کوبانی با صدور بیانیه‌ای تصمیم مربوط به ارائه آموزش زبان کُردی در مدارس منطقه به‌عنوان یک درس اختیاری و تنها سه جلسه در هفته را رد کرده و تأکید کردند که این تصمیم پاسخگوی حق دانش‌آموزان کُرد برای آموزش به زبان مادری نیست.

به گزارش کردپرس، احزاب سیاسی در کوبانی در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از تصمیم مربوط به نحوه آموزش زبان کُردی در مدارس منطقه اعلام کردند که محدود کردن آموزش این زبان به سه درس در هفته و یک جلسه فعالیت و قرار دادن آن در ردیف دروس اختیاری، با اصول عدالت، برابری و حقوق زبانی و فرهنگی سازگار نیست و نمی‌تواند حق آموزش به زبان مادری را برای دانش‌آموزان کُرد تأمین کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در بیانیه احزاب سیاسی در کوبانی آمده است که احزاب سیاسی کوبانی این تصمیم را به‌طور کامل رد می‌کنند و آن را مغایر با اصول عدالت، برابری و حقوق زبانی و فرهنگی می‌دانند.

احزاب تأکید کردند که زبان کُردی یک درس تکمیلی نیست که دانش‌آموز بتواند آن را انتخاب کند یا از فراگیری آن صرف‌نظر کند و همچنین زبانی بیگانه در سرزمین خود نیست؛ بلکه زبان مادری، هویت، تاریخ، فرهنگ و حافظه جمعی مردم کُرد است.

در ادامه بیانیه آمده است که هرگونه سیاست آموزشی که این واقعیت را نادیده بگیرد یا جایگاه زبان کُردی را کاهش دهد، نمی‌تواند گامی در مسیر ساخت آینده سوریه جدید تلقی شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان ادامه سیاست‌های نادیده‌گرفتن و انکار ارزیابی شود.

احزاب سیاسی همچنین آموزش زبان کُردی تنها در سه جلسه در هفته را برای دانش‌آموزان کُرد ناکافی دانسته و قرار دادن این زبان به‌عنوان یک درس اختیاری را رد کردند. آنها خواستار پذیرش آموزش با استفاده از منابع و مواد آموزشی به زبان کُردی در مدارس مناطق کُردنشین سوریه شدند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن زبان کُردی و حقوق آموزشی مرتبط با آن در قانون اساسی سوریه تأکید شده است.

احزاب سیاسی از وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی و دیگر طرف‌های ذی‌ربط خواستند در تصمیم مذکور تجدیدنظر کنند و با نمایندگان جامعه و فعالان حوزه آموزش و پرورش وارد گفت‌وگویی جدی و مسئولانه شوند و سیاستی عادلانه در حوزه آموزش اتخاذ کنند.

در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که دفاع از زبان کُردی و حقوق آموزشی کُردها به معنای نادیده گرفتن زبان عربی یا حقوق سایر گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه سوریه نیست، بلکه بخشی از تضمین حقوق زبانی و فرهنگی تمامی شهروندان سوریه است.

احزاب امضاکننده این بیانیه تصریح کردند که «سوریه جدید» با ذهنیت گذشته و ادامه سیاست‌های نادیده‌گرفتن و انکار ساخته نخواهد شد و بدون عدالت، شهروندی برابر و احترام به تنوع جامعه سوریه، سخن گفتن از ساخت سوریه جدید امکان‌پذیر نیست.

این بیانیه از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی زیر در کوبانی صادر شده است: