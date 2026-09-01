توقیف اموال بدهکار با چک برگشتی (مسیر قانونی که کمتر کسی از آن خبر دارد)

دارنده چک برگشتی برای توقیف اموال بدهکار نیازی به صبر تا صدور حکم نهایی ندارد؛ با استفاده از تأمین خواسته، اجراییه ماده ۲۳ قانون صدور چک یا اجرای ثبت می‌توان پیش از پایان دادرسی، اموال را توقیف کرد.

برای توقیف اموال بدهکار با چک برگشتی، همیشه لازم نیست تا صدور حکم نهایی صبر کنید. بسته به شرایط چک و پرونده، می‌توان از تأمین خواسته، اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک یا اجرای ثبت استفاده کرد. هرکدام از این مسیرها شرایط متفاوتی دارند و انتخاب نادرست ممکن است به طولانی‌شدن وصول طلب منجر شود. به همین دلیل، پیش از اقدام باید مشخص شود چک چه وضعیتی دارد، گواهی عدم پرداخت صادر شده یا نه و هدف اصلی دارنده، توقیف فوری مال است یا مطالبه کامل وجه و خسارت. در این مرحله، بررسی پرونده با وکیل چک می‌تواند مسیر مناسب را از همان ابتدا روشن کند.

برای توقیف اموال همیشه لازم نیست تا پایان دادگاه صبر کنید

یکی از ابزارهای مهم دارنده چک «تأمین خواسته» است. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد طلبکار پیش از طرح دعوا، هم‌زمان با تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، توقیف مال را درخواست کند. هدف این است که مالی که قرار است طلب از محل آن وصول شود، تا پایان رسیدگی حفظ شود. اگر دارنده نگران باشد صادرکننده خودرو، ملک یا دارایی دیگری را منتقل کند، صبر کردن تا حکم نهایی ممکن است موقعیت او را دشوار کند. در چنین شرایطی، وکیل چک بررسی می‌کند آیا اسناد پرونده شرایط تأمین خواسته را دارند و درخواست باید پیش از دعوای اصلی مطرح شود یا هم‌زمان با آن.

اگر تأمین خواسته پیش از دعوا صادر شود، دارنده ۱۰ روز فرصت دارد دعوای اصلی را مطرح کند. در غیر این صورت، طرف مقابل می‌تواند رفع تأمین را بخواهد. پس توقیف اولیه بدون برنامه برای ادامه پرونده کافی نیست.

گاهی مال حتی پیش از ابلاغ قرار توقیف می شود

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای وضعیت‌های فوری راه دیگری گذاشته است. اگر تأخیر در اجرای قرار احتمال تضییع خواسته را ایجاد کند، دادگاه می‌تواند ابتدا قرار را اجرا کرده و سپس آن را به طرف مقابل ابلاغ کند. این قاعده زمانی اهمیت پیدا می‌کند که احتمال انتقال سریع دارایی وجود داشته باشد. البته صرف داشتن یک چک برگشتی برای چنین اقدامی کافی نیست و دادگاه باید فوریت را احراز کند. وکیل چک در این مرحله باید دلایل خطر انتقال یا از دسترس خارج شدن مال را از وضعیت پرونده استخراج کند.

اجراییه مستقیم برای چک

ماده ۲۳ قانون صدور چک به دارنده اجازه می‌دهد در صورت وجود شرایط قانونی، برای مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کند. در این مسیر، برای اصل مبلغ چک نیازی به طی رسیدگی معمول یک دعوای مطالبه وجه نیست. این امکان برای هر چکی وجود ندارد. پرداخت چک نباید در متن آن مشروط شده باشد، در متن نباید قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهد است و گواهی عدم پرداخت نیز نباید به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ صادر شده باشد.

بعد از ابلاغ اجراییه، صادرکننده ۱۰ روز فرصت دارد بدهی را بپردازد، با دارنده توافق کند یا مالی برای وصول طلب معرفی کند. اگر اقدامی نکند، پرونده وارد مرحله اجرا می‌شود. اینجا انتخاب وکیل چک اهمیت دارد، چون باید پیش از درخواست اجراییه مشخص شود چک واقعاً شرایط ماده ۲۳ را دارد یا نه.

خسارت تأخیر را با اصل مبلغ چک یکی ندانید

اجراییه ماده ۲۳ همه مطالبات دارنده را پوشش نمی‌دهد. این اجراییه برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله قانونی صادر می‌شود. اگر دارنده خسارت تأخیر تأدیه هم بخواهد، باید آن را از مسیر قضایی مربوط مطالبه کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ مندرج در خود چک دانسته است. بنابراین سرعت بیشتر اجراییه مستقیم به این معنا نیست که تمام مطالبات جانبی هم از همان مسیر وصول می‌شوند. وکیل چک باید مشخص کند هدف پرونده فقط اصل مبلغ است یا خسارت هم مطالبه می‌شود.

اجرای ثبت: مسیر دیگری برای وصول چک برگشتی

چک در قانون صدور چک در حکم سند لازم‌الاجراست. دارنده در صورت داشتن اصل چک، گواهی عدم پرداخت و شرایط لازم می‌تواند از اجرای ثبت نیز برای وصول طلب اقدام کند. این مسیر با اجراییه قضایی ماده ۲۳ یکی نیست. در اجرای ثبت نیز شناسایی و توقیف مال اهمیت اصلی را دارد. انتخاب میان اجرای ثبت، اجراییه مستقیم و دعوای حقوقی به وضعیت چک و هدف دارنده بستگی خواهد داشت. گاهی سرعت توقیف مهم‌تر است و گاهی مطالبه خسارت یا مسئولیت اشخاص دیگر نیز مطرح می‌شود. وکیل چک باید همین تفاوت‌ها را پیش از شروع اقدام بسنجد.

حساب، ملک و سایر دارایی های بدهکار چگونه پیدا می شود؟

توقیف زمانی نتیجه دارد که مال قابل شناسایی وجود داشته باشد. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای شناسایی دارایی‌های بدهکار ابزار مشخصی پیش‌بینی کرده است. مرجع اجرا می‌تواند به درخواست طلبکار اطلاعات حساب‌های بانکی را از بانک مرکزی بخواهد و از مراجع ذی‌ربط درباره املاک و سایر دارایی‌ها استعلام بگیرد.

این امکان به اجرای قرار تأمین خواسته و اجرای اسناد رسمی نیز تسری پیدا کرده است. بنابراین ندانستن محل دقیق اموال همیشه به معنای توقف پرونده نیست. وکیل چک می‌تواند متناسب با مسیر پرونده، درخواست‌های لازم برای شناسایی و توقیف دارایی را مطرح کند.

چک صیادی ثبت نشده چه وضعیتی دارد؟

در چک‌های جدید صیادی، ثبت اطلاعات در سامانه صیاد اهمیت اساسی دارد. تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مقرر کرده است چک‌های مشمول مقررات جدید باید در سامانه ثبت شوند. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکید کرده دارنده چک جدیدی که در سامانه صیاد ثبت نشده، نمی‌تواند بعداً صادرکننده را مجبور به ثبت آن کند تا از مزایای ویژه قانون چک استفاده کند. البته این موضوع لزوماً به معنای از بین رفتن طلب نیست و ممکن است طلب با قرارداد، رسید یا دلایل دیگر اثبات شود.

پس وضعیت ثبت صیاد باید قبل از انتخاب مسیر توقیف روشن شود. وکیل چک نمی‌تواند برای یک برگه ثبت‌نشده همان مسیری را پیشنهاد کند که برای چک صیادی معتبر و ثبت‌شده وجود دارد.

انتخاب مسیر وصول چک چرا اهمیت دارد؟

دارنده چک برگشتی معمولاً یک هدف دارد: رسیدن به طلب خود. اما تاریخ چک، گواهی عدم پرداخت، ثبت صیاد، وجود شرط یا وصف تضمینی، اموال قابل شناسایی و مطالبه خسارت می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند. به همین دلیل بررسی پرونده با وکیل چک، ( نرگس صفرزاده- وکیل پایه یک دادگستری )می‌تواند از خود اسناد شروع شود. ابتدا چک و گواهی عدم پرداخت بررسی شوند، وضعیت ثبت صیاد مشخص شده و سپس میان تأمین خواسته، اجراییه مستقیم، اجرای ثبت یا دعوای حقوقی تصمیم گرفته شود. وکیل چک در چنین پرونده‌ای باید قبل از هر چیز مسیر مناسب وصول را مشخص کند.

جمع‌بندی

برای توقیف اموال صادرکننده چک برگشتی همیشه لازم نیست تا پایان یک دعوای طولانی منتظر ماند. تأمین خواسته می‌تواند پیش از حکم نهایی مال را حفظ کند، ماده ۲۳ در شرایط مشخص امکان اجراییه مستقیم می‌دهد و اجرای ثبت نیز مسیر مستقلی برای وصول چک است. هرکدام از این ابزارها شرایط و محدودیت‌های خود را دارند. بررسی چک، گواهی عدم پرداخت، وضعیت صیاد و نوع مطالبه با وکیل چک پیش از اقدام، احتمال انتخاب مسیر اشتباه را کاهش خواهد داد.