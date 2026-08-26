استقبال آمریکا از انحلال نیروهای تحت امر کردهای سوریه

خبر نویسنده: اشرف بیننده ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۰۹:۲۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

سرویس جهان- واشنگتن با اعلام انحلال قسد، از ادغام نیروهای این گروه در ارتش سوریه حمایت کرده و در عین حال آموزش به زبان کردی و حضور رهبران کرد در ساختار سیاسی دمشق را مورد تأکید قرار داده است.

به گزارش کردپرس، تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل را تاریخی توصیف کرد و گفت این تحول می‌تواند زمینه را برای تشکیل سوریه‌ای متحد و ادغام نیروهای قسد در ساختارهای دولت فراهم کند.

باراک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از نقش قسد و نیروهای کرد در مقابله با داعش و حفظ ثبات منطقه تقدیر کرد و گفت رهبری دونالد ترامپ مسیر «ادغام منظم» قسد در نهادهای دولت سوریه را هموار کرده است. او این روند را گذار از «تقسیمات گذشته به شراکتی پایدار» توصیف کرد.

فرستاده آمریکا در عین حال بر اهمیت حقوق فرهنگی کردهای سوریه تأکید کرد و گفت به‌رسمیت شناختن آموزش به زبان کردی و اختصاص نقش‌های مؤثر در دولت سوریه به مظلوم عبدی و الهام احمد، دو چهره سیاسی و نظامی کرد سوریه، نشان‌دهنده احترام به رهبری، فداکاری‌ها و نقش کردها در برقراری ثبات منطقه‌ای است.

باراک این توافق را نمونه‌ای از «ادغام واقعی» دانست و تأکید کرد که نباید آن را پیروزی یک طرف بر طرف دیگر تلقی کرد، بلکه باید آن را یک راه‌حل دیپلماتیک میان طرف‌هایی دانست که در گذشته دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی داشته‌اند.

او در پایان بر اصل ایجاد «یک ارتش، یک دولت، یک کشور» تأکید کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که مظلوم عبدی اعلام کرد قسد مأموریت خود را به پایان رسانده و به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل منحل خواهد شد. بر اساس توافق با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، نیروهای قسد در قالب تیپ‌هایی در ارتش سوریه ادغام خواهند شد.

عبدی این تحول را «گذار از عصر سلاح به عصر صلح» خواند و گفت تلاش‌ها برای تضمین حق آموزش به زبان کردی ادامه خواهد یافت؛ حقی که به گفته او از مهم‌ترین مطالبات کردهای سوریه طی دهه‌های گذشته بوده است.

موضع باراک نشان می‌دهد که واشنگتن میان پایان استقلال نظامی قسد و آینده حقوق سیاسی و فرهنگی کردهای سوریه تفکیک قائل است. در حالی که آمریکا از اصل «یک ارتش، یک دولت، یک کشور» حمایت می‌کند، آموزش به زبان کردی و حضور چهره‌های کرد در ساختار سیاسی جدید سوریه را نیز بخشی از روند ادغام می‌داند.