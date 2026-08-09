پهلوانان دارای سندرم داون، مهمان ویژه آیین تجلیل از خبرنگاران ورزشی کردستان

به گزارش کرد پزس، این مراسم روز یکشنبه ۱۸ مرداد با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، فرماندار سنندج، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، پهلوان عبدالله عزیزی، جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش، فعالان رسانه ای و نمایندگان مؤسسات خیریه در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید شکوهی سنندج برگزار شد.

آیین ورزش باستانی و اجرای پهلوانی از بخش های ویژه این مراسم بود؛ برنامه ای که در نخستین بخش آن، پهلوانان دارای سندرم داون وارد گود شدند و با اجرای حرکات ورزش باستانی، مورد استقبال و تشویق حاضران قرار گرفتند.

این اجرای متفاوت، تنها یک برنامه ورزشی نبود، بلکه فرصتی برای به نمایش گذاشتن توانمندی، اعتمادبه نفس، پشتکار و روحیه اجتماعی ورزشکارانی بود که با وجود محدودیت های جسمی و ذهنی، با انگیزه و اشتیاق در گود زورخانه حضور یافتند.

حرکات هماهنگ پهلوانان دارای سندرم داون و شور و اشتیاق آنان در هنگام اجرای برنامه، فضای مراسم را تحت تأثیر قرار داد و برای دقایقی توجه حاضران را به گود زورخانه معطوف کرد؛ جایی که مفهوم پهلوانی نه در قدرت جسمانی و زور بازو، بلکه در اراده، تلاش، همدلی و توانایی غلبه بر محدودیت ها معنا پیدا کرد.

پس از این اجرای ویژه، پهلوانان مجتمع فرهنگی ورزشی شهید شکوهی نیز با اجرای آیین های ورزش باستانی و حرکات هماهنگ زورخانه ای، فضای سنتی و اصیل فرهنگ پهلوانی را بر مراسم حاکم کردند.

ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی از دیرباز جایگاه ویژه ای در فرهنگ ایرانی داشته است و برگزاری این آیین در مراسم تجلیل از خبرنگاران ورزشی، پیوندی میان دو عرصه ورزش و رسانه ایجاد کرد؛ دو حوزه ای که هر یک در معرفی ظرفیت ها، استعدادها و الگوهای موفق جامعه نقش مهمی دارند.

ورزش؛ بستری برای مشارکت اجتماعی

حضور نمایندگان مؤسسات خیریه در کنار جامعه ورزش و رسانه از دیگر بخش های قابل توجه این مراسم بود؛ حضوری که بر اهمیت نقش ورزش در افزایش مشارکت اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه تأکید داشت.

اجرای پهلوانان دارای سندرم داون نشان داد که ورزش می تواند فراتر از میدان رقابت و کسب مدال، به بستری برای تقویت اعتمادبه نفس، افزایش تعاملات اجتماعی و معرفی توانمندی های افراد دارای معلولیت تبدیل شود.

این حضور همچنین بار دیگر اهمیت فراهم کردن فرصت های برابر برای حضور افراد دارای معلولیت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را یادآور شد؛ موضوعی که می تواند زمینه ساز افزایش امید، خودباوری و مشارکت اجتماعی این افراد باشد.

تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه ورزشی

در بخش دیگری از این مراسم، از خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه ورزشی استان کردستان تجلیل شد.

خبرنگاران ورزشی در کنار پوشش رویدادها و مسابقات، نقش مهمی در معرفی استعدادهای ورزشی، قهرمانان، پیشکسوتان و ظرفیت های ورزش استان دارند و انعکاس دستاوردهای ورزشکاران کردستان در سطح ملی و بین المللی، بخشی از این مسئولیت رسانه ای است.

برگزاری این مراسم در فضایی آمیخته با ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی، فرصتی بود تا از تلاش فعالان رسانه ای حوزه ورزش نیز قدردانی شود؛ خبرنگارانی که روایتگر موفقیت ها، دغدغه ها و مطالبات جامعه ورزش استان هستند.

شاید ماندگارترین تصویر این مراسم، حضور پهلوانان دارای سندرم داون در گود زورخانه بود؛ جایی که برای دقایقی مفهوم پهلوانی از مدال و عنوان فراتر رفت و با اراده، احترام، همدلی، تلاش و ایستادگی در برابر محدودیت ها معنا شد.