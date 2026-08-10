پیش بینی تولید ۷۰ هزار تن هلو در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری با اعلام این خبر افزود: سالانه ارقام مختلف هلو از جمله هلو زعفرانی، آلبرتا، جی.اچ. هیل، حاج کاظمی و انواع هلوهای انجیری در باغ های استان تولید می شود.

او با اشاره به زمان بندی برداشت در استان اضافه کرد: برداشت ارقام زودرس هلو آغاز شده و برداشت ارقام میان رس تا اواخر مردادماه و ارقام دیررس نیز تا نیمه نخست مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه شهرستان های ارومیه، میاندوآب، مهاباد و اشنویه به ترتیب عمده شهرستان های تولیدکننده هلو در استان هستند، خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد باغ های هلو استان در شهرستان ارومیه قرار دارد.

اصغری اظهار کرد: این محصول به صورت تازه خوری مصرف می شود و بخشی از آن نیز در صنایع فرآوری برای تولید آبمیوه و سایر فرآورده ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ ضمن اینکه علاوه بر تأمین نیاز استان، به سایر استان های کشور نیز ارسال می شود و نقش مهمی در درآمد باغداران منطقه دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش بهره وری و ارزش افزوده در این بخش تأکید کرد و گفت: استفاده از روش های نوین آبیاری، اصلاح و جایگزینی باغهای قدیمی با نهال های پایه رویشی و ارقام با بازدهی اقتصادی بالا و تقویت صنایع بسته بندی و فرآوری می تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان هلو در آذربایجان غربی ایجاد کرده و زمینه افزایش صادرات این محصول را بیش از پیش فراهم کند.