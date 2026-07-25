بیش از ۵۸ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی کردستان توزیع شد

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در دیدار با فرماندار دیواندره، گفت: تعامل و همکاری فرمانداری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در زمینه سوخت رسانی، توسعه زیرساخت ها، پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی، زمینه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در شهرستان دیواندره، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان تأمین و توزیع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن دیواندره در مسیر تردد زائران، برای ارائه خدمات مطلوب، کارت سوخت اضطراری در ۲ جایگاه بین راهی این شهرستان برای استفاده زائران پیش بینی شده است.

حمه حسنی همچنین از فعالیت هشت جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و پنج جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناحیه دیواندره خبر داد و ادامه داد: عملیات احداث یک جایگاه جدید عرضه فرآورده های نفتی نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در حال اجراست که پس از بهره برداری، دسترسی شهروندان به خدمات سوخت رسانی را بهبود خواهد بخشید.

فرماندار دیواندره نیز در این دیدار با اشاره به شرایط جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی شهرستان، خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را در پویایی چرخه اقتصادی منطقه مؤثر دانست و از تلاش کارکنان این شرکت در تأمین و توزیع سوخت، به ویژه در شرایط بحرانی، قدردانی کرد.