تردد زائران اربعین از مرز باشماق مریوان آغاز شد

به گزارش کرد پرس، همزمان با آغاز تردد زائران، دستگاه های اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی و امنیتی و همچنین ده ها موکب مردمی در پایانه مرزی باشماق مستقر شده اند تا خدمات اسکان، پذیرایی، درمانی، فرهنگی و رفاهی را به زائران ارائه کنند.

فرماندار مریوان و رئیس ستاد اربعین این شهرستان در بازدید از بخش های مختلف پایانه مرزی باشماق، روند ارائه خدمات به زائران و میزان آمادگی دستگاه های اجرایی را بررسی کرد.

نژاد جهانی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند خدمت رسانی، گفت: همه دستگاه های عضو ستاد اربعین شهرستان با آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل تردد زائران در مرز باشماق مستقر هستند.

وی بر افزایش هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و استفاده از همه ظرفیت ها برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

همزمان با آغاز تردد زائران، بیمارستان سیار شهید شیخ الاسلام برای ارائه خدمات درمانی و امدادی در محل مرز مستقر شده و موکب های فرهنگی نیز برنامه های مختلفی از جمله اجرای فعالیت های فرهنگی، معرفی کتاب و برگزاری مسابقات ویژه زائران را آغاز کرده اند.

فرماندار مریوان همچنین در بازدید از پروژه کمربندی غربی این شهر، بر تسریع در تکمیل این طرح عمرانی تأکید کرد و گفت: بهره برداری از این پروژه نقش مهمی در کاهش تردد خودروهای سنگین در داخل شهر و ارتقای ایمنی مسیرهای منتهی به مرز باشماق خواهد داشت.

مرز بین المللی باشماق در ۱۷ کیلومتری غرب مریوان و در همسایگی منطقه پنجوین عراق قرار دارد و در سال های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین تبدیل شده است. این مرز با برخورداری از دسترسی مناسب، آب وهوای مطلوب و نزدیکی به اقلیم کردستان عراق، بخشی از بار ترافیکی دیگر مرزهای کشور را کاهش می دهد.

زائران اربعین برای عبور از مرز باشماق پس از ورود به شهرستان مریوان، از مسیر تعیین شده به پایانه مرزی هدایت شده و پس از انجام تشریفات گذرنامه و کنترل های مرزی، وارد خاک عراق و سپس منطقه پنجوین می شوند تا مسیر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند.