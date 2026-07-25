پروژه ۲ همتی فرآوری سیب زمینی در دهگلان اجرا می شود

به گزارش کرد پرس، امید سلیمی در نشست تخصصی بررسی طرح زنجیره ارزش فرآوری سیب زمینی، گفت: این پروژه با سرمایه گذاری پیش بینی شده بیش از ۲ هزار میلیارد تومان، یکی از طرح های شاخص حوزه صنایع تبدیلی و غذایی استان به شمار می رود و نقش مهمی در توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی خواهد داشت.

وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع در اراضی روستای هلیزآباد از توابع شهرستان دهگلان اجرا خواهد شد و هدف از آن، ایجاد ارزش افزوده، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه صنایع فرآوری در استان است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اهمیت استقرار واحدهای فرآوری در مجاورت مراکز تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: جانمایی این واحد در منطقه تولید سیب زمینی، دسترسی به مواد اولیه را تسهیل کرده و با کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال همراه خواهد بود.

سلیمی ادامه داد: در نشست تخصصی با سرمایه گذار پروژه، استفاده از فناوری های نوین در فرآوری محصولات، ظرفیت های محل اجرای طرح و الزامات فنی و اقتصادی آن بررسی شد تا مدل اجرایی پروژه با بیشترین پایداری و توجیه اقتصادی طراحی شود.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی، یادآور شد: مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان آمادگی دارد با تسهیل فرآیندهای اداری، صدور مجوزها و رفع موانع پیش روی سرمایه گذار، زمینه آغاز هرچه سریع تر اجرای این پروژه را فراهم کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: در این نشست، جزئیات فنی، زیرساخت های مورد نیاز و مراحل اجرایی طرح نیز بررسی و مقرر شد اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری پیگیری شود.

سلیمی تأکید کرد: اجرای این پروژه ضمن تکمیل زنجیره ارزش سیب زمینی، زمینه توسعه صنایع فرآوری، افزایش درآمد تولیدکنندگان، کاهش خام فروشی محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی استان را فراهم خواهد کرد.