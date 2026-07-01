رسیدگی به ۱۶۲۱ پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در سه ماهه نخست سال

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در سه ماهه نخست سال، ۷۴۲ پرونده در هیئت های تشخیص، ۲۵۲ پرونده در مرحله تجدیدنظر و ۱۶۹ پرونده در هیئت های حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۱۴ پرونده با سازش طرفین مختومه شد.

وی با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون کار، افزود: اختلافات فردی میان کارگر، کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار، قراردادهای کار، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی باشد، در مرحله نخست از طریق سازش مستقیم و با مشارکت شورای اسلامی کار، انجمن های صنفی یا نمایندگان قانونی طرفین پیگیری می شود و در صورت عدم حصول توافق، پرونده در هیئت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ هیئت تشخیص و ۶ هیئت حل اختلاف در سطح استان فعال هستند، اظهار کرد: این مراجع به صورت مستمر رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی را در دستور کار دارند.