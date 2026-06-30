به گزارش کرد پرس، صالح امین پور اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، بازاریان و دستگاه‌های اجرایی و علمی از جمله شهرداری، دانشگاه‌ها و اداره ارشاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این رویداد، فروشندگان، طراحان، تولیدکنندگان، فعالان صنعت نساجی و دوزندگان لباس‌های زنانه و مردانه حضور خواهند داشت و تازه‌ترین طرح‌ها و محصولات پارچه و لباس کردی به نمایش گذاشته می‌شود.

امین پور با اشاره به اهداف این جشنواره، گفت: ایجاد زمینه تعامل میان طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، معرفی ظرفیت‌های بازار پارچه و لباس سقز، توسعه شبکه‌سازی، بازاریابی و حمایت از فعالان این حوزه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.