به گزارش کردپرس؛.فریدون معتمدیان در آیین رونمایی از صفحه اختصاصی استاد بهزاد کرمانشاهی گفت: استان کرمانشاه دارای چهره های بزرگی است که اکثر مردم شناختی از آنها ندارند و به دلیل عدم معرفی مناسب در سطح کشور دیده نشده اند.

وی ادامه داد: اگر ستارخان و باقرخان در عصر مشروطه مطرح می شوند در کرمانشاه هم شخصیتی چون یارمحمد خان داریم، در حوزه موسیقی کلهر و شهرام ناظری، در حوزه خوشنویسی آیت الله نجومی و در حوزه رمان علی محمد افغانی، در حوزه فیلمسازی پوران درخشنده، در حوزه شعر استاد بهزاد و ابوالقاسم لاهوتی و چهره دیگر می توان نام برد.

مشاور فرهنگی استاندار افزود: لاهوتی از شخصیت هایی بود که هم شاعر بود و هم رسانه داشت و روزنامه بیستون اولین بار توسط ایشان به چاپ رسید.

وی عنوان کرد: کرمانشاه دارای پیشینه قوی در حوزه رسانه بود و گذشته رسانه در استان کرمانشاه بسیار جای افتخار دارد.

معتمدیان افزود: مفاخر ما باید دیده شوند و برگزاری چنین برنامه هایی نقش مهمی در معرفی مفاخر و چهره های ماندگار دارد.