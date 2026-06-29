مجموع نشان های ملی صنایع دستی در مهاباد به ١٥ مورد رسید

به گزارش کردپرس، واحد جولایی، امروز ۸ تیرماه در دیدار با هنرمندان با اشاره به دستاوردهای اخیر این حوزه اظهار کرد: با کسب نشان ملی صنایع‌دستی توسط ۲ نفر از هنرمندان برجسته شهرستان، مجموع نشان‌های ملی در مهاباد از ۱۳ به ۱۵ مورد افزایش یافته است.

او ادامه داد: یوسف عبدالله‌زاده در رشته ساخت سازه‌های سنتی و سیروان صمیمی در حوزه ساخت عینک‌های چوبی، موفق به دریافت این نشان ارزشمند شده‌اند که نشان‌دهنده کیفیت بالای تولیدات هنرمندان این شهرستان است.