مجموع نشان های ملی صنایع دستی در مهاباد به ١٥ مورد رسید

به گزارش کردپرس، واحد جولایی، امروز ۸ تیرماه در دیدار با هنرمندان با اشاره به دستاوردهای اخیر این حوزه اظهار کرد: با کسب نشان ملی صنایعدستی توسط ۲ نفر از هنرمندان برجسته شهرستان، مجموع نشانهای ملی در مهاباد از ۱۳ به ۱۵ مورد افزایش یافته است.
او ادامه داد: یوسف عبداللهزاده در رشته ساخت سازههای سنتی و سیروان صمیمی در حوزه ساخت عینکهای چوبی، موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدهاند که نشاندهنده کیفیت بالای تولیدات هنرمندان این شهرستان است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد در ادامه به ارائه آمارهای آماری این حوزه پرداخت و افزود: در حال حاضر ۴۰۰ هنرمند فعال در مهاباد دارای کارت صنایعدستی هستند که از این میان، ۱۵۰ کارگاه به صورت مستمر و فعال در حال تولید هستند.
او اضافه کرد: ۲۴ رشته مختلف صنایعدستی در مهاباد به طور فعال در جریان فعالیت هستند و ٣تعاونی نیز در مسیر تولید و آموزش این هنرها نقشآفرینی میکنند که این امر نشاندهنده پویایی و تنوع در صنایعدستی منطقه است/.
نظر شما