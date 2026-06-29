به گزارش کردپرس، کابینه اسرائیل با اجماع آرا طرح پیشنهادی گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه درباره به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه را تصویب کرد.
گیدئون ساعر پس از تصویب این طرح در کابینه گفت: «برای انجام کار درست هیچگاه دیر نیست. از بنیامین نتانیاهو نخستوزیر به دلیل حمایت از طرحی که برای به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه ارائه کردم و همچنین از اعضای کابینه که آن را با اتفاق آرا تصویب کردند، سپاسگزارم. با این تصمیم، اسرائیل به جمع ۳۲ کشوری پیوست که با به رسمیت شناختن این رویداد تاریخی و رد تلاشها برای انکار آن، به مسئولیت اخلاقی خود عمل کردهاند.»
مصوبه کابینه حالا باید برای بررسی و رأیگیری به صحن عمومی کنست (پارلمان اسرائیل) ارسال شود. در صورت تصویب نهایی در کنست، اسرائیل به طور رسمی نسلکشی ارامنه را به رسمیت خواهد شناخت.
ساعر در ادامه گفت: «این رویداد که بیش از یک قرن از وقوع آن میگذرد و واقعیت تاریخی آن دیگر به طور جدی مورد مناقشه نیست، به کشته شدن یکونیم میلیون نفر و نابودی بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی کهن انجامید. ما به عنوان یهودیان و به ویژه به عنوان دولت یهود، معتقدیم که اتخاذ این تصمیم، یک وظیفه اخلاقی است.»
گفتنی است، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این تصمیم، با انتشار بیانیهای آن را اقدامی سیاسی و «با سوءنیت» توصیف کرد و گفت که اسرائیل با این اقدام در پی منحرف کردن افکار عمومی از عملکرد خود در غزه است. آنکارا همچنین اعلام کرد به تلاشهای خود برای پایان دادن به سیاستهای اسرائیل در منطقه و پیگیری پاسخگویی دولت بنیامین نتانیاهو در قبال اقداماتش علیه غیرنظامیان فلسطینی ادامه خواهد داد.
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