به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای به تصمیم دولت اسرائیل درباره به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: «دولت اسرائیل که در برابر دیدگان جهانیان سیاست‌های نظام‌مند خود علیه مردم فلسطین را ادامه می‌دهد و در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم غزه با پرونده قضایی روبه‌رو است، با تصمیم سیاسی خود درباره وقایع سال ۱۹۱۵ در پی سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود است.»

وزارت خارجه ترکیه همچنین این تصمیم را «اقدامی با سوءنیت» توصیف کرد و اعلام کرد نادیده گرفتن واقعیت‌های تاریخی و حقوقی، نشان‌دهنده شرایطی است که به گفته این وزارتخانه، بنیامین نتانیاهو و دیگر مقام‌های اسرائیلی به دلیل پرونده‌های مرتبط با اتهام ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان با آن مواجه هستند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به سیاست‌های توسعه‌طلبانه و بی‌ثبات‌کننده اسرائیل در منطقه ادامه خواهد داد و خواستار پاسخگو شدن دولت بنیامین نتانیاهو در قبال اقداماتش علیه غیرنظامیان، به‌ویژه مردم فلسطین، است.

لازم به ذکر است که اسرائیل روز گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت شناخته می‌شود. این مصوبه برای نهایی شدن باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی و تصویب در کنست (پارلمان اسرائیل)، را طی کند.