گزارش سازمان ملل از روند توافق میان کردها و دمشق

به گزارش کردپرس، سازمان ملل متحد اعلام کرد که با وجود پیشرفت در اجرای توافق میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، همچنان اختلاف‌های مهمی میان دو طرف وجود دارد که آینده روند ادغام شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کلودیو کوردونه، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، در نشست ماهانه شورای امنیت گفت روند انتقال سیاسی سوریه وارد مرحله‌ای «حساس» شده و همزمان فرصت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند.

به گفته وی، تاکنون چهار تیپ نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای ملی ادغام شده و حقوق خود را از دولت مرکزی دریافت می‌کنند. همچنین حدود هزار و ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان وابسته به این نیروها آزاد شده‌اند.

کوردونه همچنین از پیشرفت در بازگشت خانواده‌های آواره کرد به مناطقی مانند عفرین و حل‌وفصل موضوع به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی صادرشده از سوی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه خبر داد و این اقدامات را از دستاوردهای مهم اجرای توافق دو طرف دانست.

با این حال، وی تأکید کرد چند پرونده اساسی همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. از جمله ادغام نیروهای آسایش در وزارت کشور سوریه، تعیین وضعیت یگان‌های مدافع زنان (YPJ)، نحوه ادغام نهادهای اداره مدنی شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت و همچنین سرنوشت نظام آموزشی و برنامه‌های درسی این مناطق.

نماینده سازمان ملل همچنین با اشاره به روند کلی انتقال سیاسی در سوریه، از تأخیر در تشکیل مجلس خلق ابراز نگرانی کرد و گفت ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به روند سیاسی را تضعیف کند.

در بخش دیگری از نشست، سازمان ملل نسبت به ادامه فعالیت هسته‌های داعش، وخامت اوضاع اقتصادی و تداوم بحران انسانی در سوریه هشدار داد. بر اساس آمار ارائه‌شده، از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار پناهنده و نزدیک به دو میلیون آواره داخلی به محل زندگی خود بازگشته‌اند، اما نیازهای بشردوستانه همچنان گسترده است و برنامه کمک‌رسانی سازمان ملل تنها حدود ۲۰ درصد منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت کرده است.