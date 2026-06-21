به گزارش کردپرس، با حضور کمال حسین‌پور، نماینده شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، سیدحسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار میرآباد و جمعی دیگر از مسئولان، ۳۰ خردادماه نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میرآباد به بهره‌برداری رسید.

نماینده شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت توسعه متوازن در این منطقه، راه‌اندازی این اداره را مطالبه‌ای به‌حق از سوی مردم میرآباد خواند.

کمال حسین‌پور افزود: با توجه به پتانسیل‌های بالقوه این شهرستان در جذب گردشگر، امید است با استقرار نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهد معرفی بهتر جاذبه‌های این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی باشیم که این امر علاوه بر رونق اقتصاد محلی، منجر به اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان و اهالی منطقه خواهد شد.

در این مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و طبیعی میرآباد، استقرار این نمایندگی را گامی بلند برای شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری دانست.

صفری تصریح کرد: با تفویض اختیارات لازم به این نمایندگی، روند صدور مجوزها، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و پیگیری امور مربوط به حریم آثار تاریخی تسریع شده و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری فراهم خواهد شد.

همچنین در پایان این مراسم انور آریامنش به‌عنوان سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میرآباد معرفی شد.