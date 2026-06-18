پیام تازه واشنگتن به کردهای سوریه؛ راهی جز توافق با دمشق نیست

به گزارش کردپرس، منابع آگاه میگویند ایالات متحده پس از فروکش کردن تنش با ایران، بار دیگر تمرکز خود را بر پرونده سوریه گذاشته و فشار بر نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را برای اجرای کامل توافق ادغام با دولت دمشق افزایش داده است.
به گزارش روزنامه نشنال، این تحول پس از دیدار مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، با تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در اربیل رخ داده است. در این نشست که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز حضور داشت، طرفین درباره اجرای توافقی که با میانجیگری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ میان دمشق و SDF امضا شد، گفتوگو کردند.
این توافق پس از سقوط حکومت بشار اسد و روی کار آمدن دولت احمد الشرع، با هدف پایان دادن به درگیریها و ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت جدید سوریه به دست آمد، اما اجرای آن همچنان با اختلافات جدی روبهرو است.
منابع نزدیک به SDF میگویند واشنگتن اکنون معتقد است کردهای سوریه دیگر گزینهای جز توافق با دمشق ندارند و از همین رو، خواهان تسریع روند اجرای توافق شده است. به گفته این منابع، آمریکا با کاهش تنشهای منطقهای، دوباره به پروندههای حلنشده میان دمشق و SDF بازگشته است.
مهمترین اختلافات دو طرف شامل واگذاری کامل مناطق تحت کنترل SDF در استان حسکه، تعیین وضعیت هزاران نیروی این گروه که هنوز به ارتش سوریه نپیوستهاند، تضمین سهم کردها در ساختار سیاسی و اداری کشور و همچنین نحوه تقسیم درآمدهای نفتی شمال شرق سوریه است؛ منطقهای که بخش عمده منابع نفتی سوریه را در خود جای داده است.
به گفته یکی از منابع سوری، واشنگتن مأموریت خود در قبال کردها را «تقریباً پایانیافته» تلقی میکند و بر این باور است که SDF ناچار است با دولت دمشق کنار بیاید؛ هرچند آمریکا همچنان به حمایت مالی و نظامی از این نیروها ادامه میدهد و از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از یک میلیارد دلار برای آموزش و تجهیز آنها هزینه کرده است.
در ماههای گذشته، SDF تحت فشار آمریکا بخش عمده مناطق عربنشین شرق سوریه را که در سالهای جنگ داخلی در اختیار گرفته بود، به دولت دمشق واگذار کرده و حضور خود را عمدتاً به مناطق کردنشین شمال شرق محدود کرده است. همزمان، واشنگتن که پیشتر اصلیترین حامی SDF بود، اکنون دولت جدید دمشق را نیز شریک خود در مبارزه با تروریسم میداند.
مظلوم عبدی پس از دیدار با تام باراک اعلام کرد مذاکرات بر چگونگی ادغام نیروهای SDF در ساختار امنیتی سوریه و پیشبرد روند سیاسی متمرکز بوده است. او همچنین بر ضرورت دستیابی به راهحلی سیاسی تأکید کرد که مشارکت همه اقوام و گروههای سوری در اداره کشور و تعیین آینده آن را تضمین کند.
با این حال، منابع محلی میگویند یکی از مهمترین دلایل مقاومت SDF در برابر ادغام کامل، اصرار دولت دمشق بر پراکنده کردن نیروهای کرد در یگانهای مختلف ارتش سوریه است؛ موضوعی که از نگاه فرماندهان کرد، توانایی آنها برای حفاظت از مناطق کردنشین را کاهش میدهد.
همچنین انتصاب استاندار کرد برای استان حسکه نیز نتوانسته نگرانیهای کردها را برطرف کند، زیرا به گفته این منابع، اختیارات اصلی همچنان در دست معاون عرب استاندار باقی مانده است.
با وجود این اختلافات، نشانههایی از پیشرفت نیز دیده میشود؛ از جمله اعزام یک هیئت نظامی SDF به دمشق برای هماهنگی در عملیات ضد داعش، بازگشایی مسیرهای ارتباطی میان مناطق تحت کنترل دولت و مناطق کردنشین و بازگشت هزاران آواره کرد به مناطق مرزی.
منابع کردی هشدار میدهند که فشارهای آمریکا در هفتههای آینده احتمالاً افزایش خواهد یافت، زیرا واشنگتن دولت جدید سوریه را بهعنوان شریک بالقوه خود برای مهار گروههای همسو با ایران در عراق و لبنان در نظر گرفته است. به گفته این منابع، بازآرایی سیاست آمریکا در منطقه میتواند نهتنها موقعیت کردهای سوریه، بلکه جایگاه احزاب کرد عراق را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ احزابی که در جریان رویارویی اخیر آمریکا و ایران از همراهی کامل با واشنگتن خودداری کردند و اکنون تجربه SDF را هشداری برای آینده خود میدانند.
سرویس جهان-پس از دیدار مظلوم عبدی با فرستاده ویژه آمریکا در اربیل، منابع نزدیک به نیروهای کردسوریه از افزایش فشارهای واشنگتن برای اجرای کامل توافق ژانویه با دولت احمد الشرع خبر میدهند.
به گزارش کردپرس، منابع آگاه میگویند ایالات متحده پس از فروکش کردن تنش با ایران، بار دیگر تمرکز خود را بر پرونده سوریه گذاشته و فشار بر نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را برای اجرای کامل توافق ادغام با دولت دمشق افزایش داده است.
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