تکرار اتهامات ضدکردی ترامپ

به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بار دیگر کردها را به «نگه داشتن» و بهنوعی سرقت تسلیحات آمریکایی متهم کرد و گفت از عملکرد آنها «بسیار ناامید» شده است.
ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز مدعی شد که کردها تسلیحات ارسالشده از سوی آمریکا را تحویل ندادهاند و آنها را برای خود نگه داشتهاند. او در این مصاحبه گفت: «فکر میکنم آنها سلاحها را برای خودشان نگه داشتند... این را به یاد خواهم داشت، کردها.»
این نخستین بار نیست که ترامپ چنین اتهامی را مطرح میکند. او نخستینبار اوایل آوریل ۲۰۲۶ ادعا کرده بود که کردها تسلیحات آمریکایی را مطابق انتظار واشنگتن منتقل نکردهاند. این اظهارات در آن زمان با واکنش و تکذیب گسترده جریانها و گروههای کردی روبهرو شد.
ترامپ ماه گذشته نیز بار دیگر همین ادعا را تکرار کرده و گفته بود «کردها ما را ناامید کردند» و تسلیحات را نزد خود نگه داشتهاند.
اظهارات مکرر ترامپ در ماههای اخیر به دلیل ابهام درباره اینکه منظور او کدام گروه کردی است، بحثها و تنشهایی را در میان جریانهای سیاسی و نظامی کرد ایجاد کرده است.
سرویس جهان- ترامپ در تازهترین اظهاراتش گفت از کردها «بسیار ناامید» شده و مدعی شد آنها تسلیحات آمریکایی را تحویل افراد مورد نظر او نداده اند. این ادعا نخستینبار در آوریل ۲۰۲۶ مطرح شده بود.
به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بار دیگر کردها را به «نگه داشتن» و بهنوعی سرقت تسلیحات آمریکایی متهم کرد و گفت از عملکرد آنها «بسیار ناامید» شده است.
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