مدیران پایگاه های منظر فرهنگی هورامان، کرفتو و زیویه معرفی شدند

به گزارش کرد پرس، در آیینی با حضور فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران سه پایگاه مهم میراثی کردستان شامل منظر فرهنگی هورامان، غار کرفتو و محوطه تاریخی زیویه معرفی شدند.

بر این اساس، هوشنگ مهدی به عنوان مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان، زهرا فاتحی به عنوان مدیر پایگاه غار کرفتو و نعمت حریری به عنوان مدیر پایگاه محوطه تاریخی زیویه منصوب شدند.

باید از فرصت پیش رو برای تبدیل کردستان به مقصد گردشگری استفاده کنیم

مدیرکل امور پایگاه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با عذرخواهی بابت کاستی های سال های گذشته در حوزه پایگاه های میراثی، گفت: امروز شرایط بسیار مناسبی در استان کردستان برای انجام کارهای بزرگ فراهم شده و ترکیب مدیریتی استان، انگیزه و ظرفیت لازم برای تحقق برنامه های توسعه ای را دارد.

فرهاد عزیزی با اشاره به تجربه ثبت جهانی هورامان، افزود: عزم و اراده موجود در استان باعث شد همه ظرفیت های ملی برای ثبت جهانی هورامان به کار گرفته شود و اکنون نیز باید از این فرصت برای خلق یک مسیر جدید در توسعه گردشگری کردستان استفاده کنیم.

وی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در مدیریت، اظهار کرد: مهم ترین سرمایه ما نیروی انسانی باانگیزه است. وقتی انگیزه وجود داشته باشد، دانش و ارتباطات لازم نیز شکل می گیرد و خوشبختانه این ظرفیت در مجموعه میراث فرهنگی کردستان وجود دارد.

مدیرکل امور پایگاه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آثار جنگ و خسارت های وارد شده به بناهای تاریخی کشور، ادامه داد: پس از جنگ، شرایط جدیدی برای معرفی ایران به جهان ایجاد خواهد شد و باید از این فرصت برای جذب گردشگران و منابع مالی داخلی و بین المللی استفاده کنیم.

عزیزی همچنین از مدیران جدید پایگاه ها خواست ظرف یک ماه آینده برنامه های اجرایی خود را برای هورامان و کرفتو ارائه کنند تا زمینه جذب منابع مالی و اجرای پروژه های توسعه ای فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رسانه ها را شرکای راهبردی میراث فرهنگی خواند و یادآور شد: رسانه ها علاوه بر نقد، می توانند در هم افزایی و پیشبرد اهداف توسعه ای نقش مؤثری ایفا کنند.

ثبت جهانی کرفتو در اولویت برنامه های میراث فرهنگی قرار گرفته است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، با اشاره به معرفی مدیران جدید پایگاه های استان، بیان کرد: پس از حدود سه سال وقفه، سه نفر از نخبگان و نیروهای متخصص استان برای مدیریت پایگاه های میراثی انتخاب و پس از ارزیابی های تخصصی تأیید شدند.

پویا طالب نیا ثبت جهانی هورامان را یکی از موفق ترین پرونده های میراثی کشور دانست و گفت: اگرچه پس از ثبت جهانی، حمایت های مورد انتظار از این اثر صورت نگرفت، اما امیدواریم با حضور مجدد دکتر عزیزی و تیم مدیریتی جدید، روند توسعه هورامان شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به جایگاه غار کرفتو، اظهار کرد: کرفتو از معدود محوطه های باستانی جهان است که آثار آن در ۱۳ موزه معتبر دنیا نگهداری می شود و هفته گذشته نیز در فهرست ۹ پرونده اصلی کشور برای ثبت جهانی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ابراز امیدواری کرد با تأمین زیرساخت های مورد نیاز و همکاری فرمانداران و مدیران پایگاه ها، ثبت جهانی کرفتو در آینده نزدیک محقق شود.

سقز هنوز از داشتن یک موزه استاندارد محروم است

فرماندار سقز نیز با اشاره به جایگاه تاریخی این شهرستان، بیان کرد: با وجود پیشینه ارزشمند تاریخی سقز، در حوزه زیرساخت های میراث فرهنگی و باستان شناسی آن گونه که باید سرمایه گذاری نشده است.

ضیاءالدین نعمانی خواستار تسریع در صدور مجوزهای باستان شناسی در محدوده شهرستان شد و ادامه داد: تمام ظرفیت های شهرستان را برای فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز ثبت جهانی زیویه به کار خواهیم گرفت.

وی با انتقاد از نبود موزه استاندارد در این شهرستان، یادآور شد: آثار زیویه در موزه های معتبر جهان نگهداری می شوند اما سقز هنوز از داشتن یک موزه مناسب محروم است و برای احداث آن نیازمند حمایت ملی هستیم.

ثبت جهانی هورامان بدون اقدامات ملموس برای مردم کافی نیست

فرماندار کامیاران در ادامه این نشست با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی در هویت سازی ملت ها، گفت: بسیاری از کشورها برای تقویت هویت ملی خود دست به تاریخ سازی می زنند، اما ما در هورامان با تمدنی اصیل و واقعی روبه رو هستیم.

کامیار میرزایی افزود: ثبت جهانی هورامان یک اقدام بزرگ بود اما کافی نیست و مردم منطقه باید آثار و نتایج آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی منطقه، اظهار کرد: هورامان همه مؤلفه های لازم برای تبدیل شدن به یک قطب مهم گردشگری فرهنگی را دارد و باید زیرساخت های لازم برای بهره برداری از این ظرفیت فراهم شود.

فرماندار کامیاران همچنین پیشنهاد داد در کنار ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، ثبت جهانی آکادم نیز در دستور کار قرار گیرد.

کرفتو متعلق به همه جهان است نه فقط کردستان

فرماندار دیواندره، گردشگری را دومین صنعت درآمدزای جهان دانست و بیان کرد: کردستان از ظرفیت های بی نظیر تاریخی و طبیعی برخوردار است اما به دلیل ضعف زیرساخت ها و معرفی ناکافی، هنوز نتوانسته از این ظرفیت ها بهره لازم را ببرد.

ناصح محمدخانی با اشاره به جایگاه غار کرفتو، ادامه داد: کرفتو تنها متعلق به دیواندره یا کردستان نیست بلکه میراثی جهانی است و باید با نگاه ملی و بین المللی به آن نگریست.

وی از اختصاص اعتبارات جدید به کرفتو خبر داد و یادآور شد: برای نخستین بار در سال های اخیر اعتبارات مشخصی برای این مجموعه در نظر گرفته شده و این روند باید ادامه یابد.

فرماندار دیواندره همچنین از رسانه ها خواست با معرفی ظرفیت های تاریخی و گردشگری استان، در مسیر ثبت جهانی آثار و توسعه گردشگری نقش آفرینی کنند.

زیویه نباید تنها با یک نگهبان اداره شود

شهردار سقز، با اشاره به اهمیت محوطه تاریخی زیویه، گفت: سال هاست یکی از مهم ترین آثار تاریخی کشور عملاً تنها با یک نگهبان اداره می شود و این وضعیت در شأن زیویه نیست.

ارسطو گویلی انتصاب مدیر مستقل برای پایگاه زیویه را اقدامی مهم دانست و افزود: مدیر پایگاه بدون حمایت مالی و اجرایی نمی تواند موفق باشد و انتظار داریم وزارت میراث فرهنگی نگاه ویژه ای به این مجموعه داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه جهانی آثار زیویه، اظهار کرد: این محوطه تاریخی یک پروژه ملی و اثرگذار است و توسعه آن می تواند به رونق گردشگری سقز، دیواندره، بانه و دیگر مناطق شمال کردستان منجر شود.

شهردار سقز خواستار افزایش اعتبارات پژوهشی، حفاظتی و عمرانی زیویه شد و از مسئولان ملی دعوت کرد برای بررسی میدانی ظرفیت های این مجموعه تاریخی به سقز سفر کنند.