قاتل مرد ۴۰ ساله سقزی پس از جنایت خود را تسلیم پلیس کرد

به گزارش کرد پرس، در پی اعلام وقوع یک نزاع منجر به قتل در یکی از محلههای شهر سقز، مأموران انتظامی به همراه تیم بررسی صحنه جرم و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد مردی ۴۰ ساله در راهپله ساختمان محل سکونت خود هدف حمله قرار گرفته و بر اثر اصابت چندین ضربه چاقو جان باخته است.
کارآگاهان با آغاز تحقیقات تخصصی و جمعآوری شواهد و مستندات موجود، به سرنخهایی درباره اختلافات قبلی مقتول با فردی دیگر دست یافتند. همچنین اظهارات برخی مطلعان از وجود تهدیدهای پیشین علیه مقتول حکایت داشت.
در ادامه روند رسیدگی، هویت متهم پرونده شناسایی و اقدامات پلیسی برای دستگیری وی آغاز شد، اما متهم پیش از دستگیری، با مراجعه به مراجع انتظامی خود را تسلیم پلیس کرد.
متهم هماکنون تحت بازجویی قرار دارد و پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است. تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه اصلی قتل و روشن شدن ابعاد مختلف این جنایت همچنان ادامه دارد.
نظر شما