حزب دمکرات کردستان در مسیر گسترش روابط با بغداد؛ دعوت رسمی از چهره مخالف اقلیم

به گزارش کردپرس، فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد که وابسته به حزب دمکرات کردستان است، با مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، دیدار کرد.

دراومیدیا نوشت: بر اساس آنچه فارس عیسی اعلام کرده، در این دیدار ابتدا انتصاب مصطفی سند به سمت جدیدش تبریک گفته شد و دو طرف درباره راه‌های تقویت روابط میان اربیل و بغداد و همچنین حل‌وفصل پرونده‌ها و اختلافات باقی‌مانده میان دولت فدرال و اقلیم کردستان گفت‌وگو کردند.

در جریان این دیدار، رئیس نمایندگی دولت اقلیم به صورت رسمی از مصطفی سند دعوت کرد تا به اربیل سفر کرده و با مقام‌های بلندپایه کردستان دیدار و گفت‌وگو کند.

مصطفی سند در دوره گذشته عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق بود و در سال‌های گذشته به عنوان یکی از چهره‌های شیعه منتقد سیاست‌ها و امتیازات اقلیم کردستان شناخته شده و بارها مواضع تندی علیه اربیل مطرح کرده است.

این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که پس از انتخاب رئیس‌جمهور عراق، حزب دمکرات کردستان تلاش کرده است همانند اتحادیه میهنی کردستان، روابط خود با بازیگران مختلف عراقی را بازتنظیم و گسترش دهد.

پیش از این نیز مسرور بارزانی در جریان سفر خود به بغداد، به صورت رسمی از قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، برای سفر به کردستان دعوت کرده بود؛ شخصیتی که او نیز در سال‌های گذشته مواضع تندی نسبت به اقلیم کردستان مطرح کرده است.