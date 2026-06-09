سامانه «فواد ۱۲۸» در کردستان آغاز به کار کرد/۷۵ درصد مراجعان از خدمات اداری رضایت ندارند

به گزارش کرد پرس، کامل داودی در نشست خبری به مناسبت آغاز به کار رسمی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در کردستان، گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام اداری کشور این است که فرآیندهای موجود به جای حل مشکلات مردم، در بسیاری موارد موجب سردرگمی آنان می‌شود و شهروندان برای انجام امور خود ناچار به پیگیری‌های متعدد، آشنابازی و واسطه‌گری هستند.

وی با بیان اینکه سامانه «فواد» به عنوان یک کانال مستقیم میان مردم و حاکمیت طراحی شده است، افزود: این سامانه صرفاً برای ثبت شکایت نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای سلامت اداری، سنجش کیفیت خدمات و تکریم ارباب رجوع به شمار می‌رود.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: در سامانه فواد، شکایت شهروندان به صورت لحظه‌ای ثبت و بلافاصله به بالاترین مقام بازرسی دستگاه اجرایی و مدیران مسئول در سطح استان ارسال می‌شود و دستگاه مربوطه موظف است در کمتر از سه ساعت نسبت به آن پاسخگو باشد.

داودی با اشاره به تفاوت این سامانه با سازوکارهای پیشین، ادامه داد: در گذشته رسیدگی به شکایت‌ها به شکل جزیره‌ای و محدود انجام می‌شد، اما اکنون تمامی گزارش‌ها در یک سامانه متمرکز ثبت و پایش می‌شود و مدیران ارشد دستگاه‌ها مستقیماً در جریان تخلفات، نارسایی‌ها و شکایت‌های مردمی قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند از طریق شماره ۱۲۸ هرگونه نقیصه در ارائه خدمات دولتی از جمله عدم حضور کارمند در محل خدمت، رفتار نامناسب با ارباب رجوع، ابهام در فرآیندهای اداری، اختلال سامانه‌ها، تلفن‌های گویا و سایر مشکلات مرتبط را گزارش کنند.

رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی سامانه در استان‌های مختلف کشور، بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۷ هزار تماس در سامانه ثبت شده که بخشی از آنها پس از احراز و راستی‌آزمایی وارد فرآیند رسیدگی شده‌اند و حدود ۶۲ درصد شهروندان از نحوه رسیدگی و پاسخگویی ابراز رضایت کرده‌اند.»

داودی گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مشکلات مردم در دستگاه‌های اجرایی با نظم، انضباط و مدیریت صحیح قابل حل است، اما همین مسائل ساده در صورت بی‌توجهی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی منجر شود.

وی همچنین از برخورد با مدیران و کارکنان متخلف بر اساس داده‌های این سامانه خبر داد و افزود: از زمان راه‌اندازی سامانه فواد تاکنون ۲۷۶ نفر مورد تشویق قرار گرفته‌اند، ۱۴۱ نفر تذکر دریافت کرده‌اند و ۹ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند که در نهایت ۶ مدیر نیز از سمت خود عزل شدند.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: اطلاعات سامانه فواد به صورت مستمر در اختیار استانداری‌ها و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد تا نقاط ضعف، گره‌های اداری و میزان رضایتمندی مردم در هر شهرستان و دستگاه اجرایی به صورت هوشمند رصد و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

داودی ابراز امیدواری کرد با استقرار سامانه «فواد ۱۲۸» در کردستان، روند ارائه خدمات دولتی شفاف‌تر، پاسخگویی مدیران بیشتر و رضایتمندی مردم از نظام اداری به شکل محسوسی افزایش یابد.