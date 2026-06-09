گذشت از قصاص در میاندوآب/پرونده های عفو به ١٢ مورد رسید

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی گفت: ٥سال قبل در میاندوآب فردی مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ زندانی و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شد.

عتباتی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم تلاش‌هایی که مدیران قضایی، مدیر و مددکاران زندان و شورای حل اختلاف میاندوآب با همراهی هسته‌های جهادی بخشایش آغاز کرده بودند منجر به نتیجه شد و اولیای دم به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان از حق خود گذشتند و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان گفت: با این سازش که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت، سازش‌های قتل عمد استان به عدد ١٢ رسید و امید است با ادامه روند تبیین فرهنگ حسنه و الهی صلح و سازش شاهد سازش‌های بیشتر نه تنها در پرونده‌های قتل عمد بلکه در تمامی دعاوی باشیم.