منبعی در دولت اقلیم: سیاست گمرکی بغداد منابع درآمدی اقلیم را هدف گرفته است

به گزارش کردپرس، یک منبع مسئول در دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که دولت فدرال عراق از نظر اقتصادی نوعی محاصره اعلامنشده را علیه اقلیم کردستان اعمال کرده است؛ اقدامی که از طریق اجرای رویههای جدید گمرکی میان شهرهای اقلیم و دیگر استانهای عراق انجام میشود.
این منبع مسئول در گفتوگویی با رسانه تحلیلی-خبری پنجره گفت: «هر کامیون یا محمولهای که از گذرگاههای مرزی وارد خاک اقلیم کردستان میشود، مراحل رسمی گمرکی را طی میکند، اما زمانی که همان محمولهها به سمت شهرهای مرکز و جنوب عراق حرکت میکنند، در ایستهای بازرسی بار دیگر و تحت عناوین متفاوت مشمول دریافت گمرک میشوند.»
این منبع درباره هدف پشت این تصمیم افزود:
ضربه به گذرگاههای مرزی: دریافت دوباره عوارض گمرکی از یک محموله، فشار مالی سنگینی ایجاد میکند و روند تجارت از طریق گذرگاههای اقلیم را با رکود روبهرو میسازد.
خشکاندن منابع اقتصادی: هدف اصلی این اقدام، تضعیف جایگاه مالی اقلیم کردستان و کاهش منابع درآمدیای است که بر بخش تجارت و ترانزیت متکی هستند.
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