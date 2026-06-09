جناح زرگته جنبش تغییر: دانا احمد مجید طبق قانون نه دبیرکل است و نه عضو جنبش

به گزارش کردپرس، جنبش تغییر (جناح زرگته) در بیانیه‌ای اعلام کرد که معرفی دانا احمد مجید با عنوان «دبیرکل جنبش تغییر» از نظر قانونی مصداق معرفی خود با عنوانی غیرواقعی است.

در این بیانیه آمده است که دانا احمد مجید با وجود تلاش برای رسیدن به این سمت، در عمل مانع اصلی تحقق وحدت میان دو جناح جریان تغییر بوده است.

جناح زرگته همچنین با اشاره به تصمیم هیئت قضایی انتخابات دولت فدرال به شماره (۱۳) مورخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد براساس این تصمیم، نامبرده عضو این حزب نیست و نام او نیز در فهرست مجمع عمومی جنبش تغییر ثبت نشده و ثبت قبلی او فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.

در بخش دیگری از بیانیه به رأی دادگاه سلیمانیه /۱ به شماره (۴۳۰/ج/۲۰۱۲) مورخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره شده و آمده است که برای دانا احمد مجید حکم شش سال زندان به اتهام هدر دادن اموال عمومی بر اساس ماده ۳۴۰ قانون مجازات عراق صادر شده است.

بر اساس متن بیانیه، حتی در صورت صدور عفو، چنین محکومیتی مانع تصدی سمت‌های عالی حزبی، حکومتی و پارلمانی خواهد بود.

جنبش تغییر (جناح زرگته) در پایان تأکید کرد که در وضعیت کنونی و با وجود دو جناح موجود در این جریان، هیچ دبیرکل قانونی برای جنبش تغییر وجود ندارد و هر نهاد یا طرفی که با این عنوان با دانا احمد مجید تعامل کند، مشروعیت و پایبندی خود به اصول قانونی را زیر سؤال خواهد برد.

در پایان این بیانیه، نسخه‌ای از تصمیم هیئت قضایی انتخابات و رأی دادگاه سلیمانیه به عنوان پیوست منتشر شده است.