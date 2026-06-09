دولت الزیدی بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق علیه اقلیم کردستان تأکید کرد

به گزارش کردپرس، شورای وزیران امنیت ملی عراق به ریاست علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، جلسه‌ای اضطراری برگزار کرد و چند تصمیم و توصیه برای مقابله با هرگونه تحول در وضعیت منطقه اتخاذ کرد.

شارپرس، نوشت: صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نشست با هدف بررسی چالش‌های منطقه‌ای و پیامدهای احتمالی آن بر عراق برگزار شده است.

براساس این بیانیه، در این نشست گفت‌وگوهای مفصل و جامعی درباره مهم‌ترین تحولات و چالش‌های منطقه و تأثیرات مورد انتظار آن بر عراق انجام شد و همزمان طرح‌های احتیاطی و تدابیر دفاعی برای حفظ ثبات داخلی نیز بررسی شد.

در ادامه این نشست بر موضوع حاکمیت ملی، انحصار سلاح در اختیار دولت و پیگرد همه طرف‌هایی که امنیت و ثبات را بر هم می‌زنند، تأکید شد.

شورای وزیران امنیت ملی عراق همچنین بر موضع ثابت بغداد در مخالفت با استفاده از خاک و حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرد و اعلام کرد این موضوع شامل اقلیم کردستان نیز می‌شود.

در پایان نیز اعلام شد که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرده و چند تصمیم و دستور برای واکنش به هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت منطقه صادر کرده است.