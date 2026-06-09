طرح جامع شهر بوکان با الحاق ۱۰۰۰ هکتار اراضی جدید در مدار نهایی

به گزارش کردپرس، قسیم عثمانی اظهار کرد: پیرو مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اتمام مرحله دستور کار طرح جامع شهر بوکان و تعیین تکلیف خط محدوده، جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار و در این جلسه، ضمن بررسی چالش‌ها و زیرساخت‌های لازم برای الحاق بیش از ۱۰۰۰ هکتار اراضی پیرامونی به محدوده قانونی شهر، اعضای حاضر به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات فنی پرداختند.

او ادامه داد: همچنین با انجام بازدید میدانی از برخی محله‌های پیشنهادی جهت الحاق، تصمیمات نهایی در خصوص خط محدوده اتخاذ و مصوبات جهت طی مراحل ابلاغ قانونی به مراجع ذی‌ربط، از طریق استانداری آذربایجان غربی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شد.



خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، نیز در این نشست به بیان سیر وضعیت جمعیتی و فضای کالبدی شهر بوکان طی ٣ دهه اخیر و دغدغه های شهروندان پرداخت و ضمن اشاره به فرصت‌ها و تهدیدهای وضعیت موجود با تأکید بر اهمیت ساماندهی و تثبیت محدوده قانونی شهر، خواستار تسریع در اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی در راستای تأمین منافع عمومی و توسعه متوازن شهری شد.



بر اساس این گزارش، مطالعات بازنگری طرح جامع شهر بوکان که از تیرماه ۱۴۰۳ توسط شرکت مشاور آغاز شده بود، پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته راهبری، کارگروه امور زیربنایی و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان، در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

اصلاحات اعلامی آن شورا نیز در ۱۹ اردیبهشت‌ماه به استانداری ابلاغ شده بود که با برگزاری نشست اخیر، مراحل اجرایی آن به نقطه نهایی رسید.