به گزارش کردپرس، حیبب تربتی تصریح کرد: از سال گذشته، ٢٧ فقره ملک دارای مجوز از کارگروه ملی به ارزش برآوردی ۵۸۶/۱ میلیارد ریال برای مولدسازی آماده شده است.

او افزود: این دارایی‌ها پس از طی مراحل کارشناسی، وارد فرآیند مزایده شده‌ و درآمدهای حاصل برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استان هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی همچنین از شناسایی املاک جدید برای مولدسازی خبر داد و گفت: امسال نیز دو فقره ملک دیگر به ارزش تقریبی ۹۶۸/۱ میلیارد ریال شناسایی و آماده واگذاری شده‌ که در حال حاضر فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای فروش آن‌ها در دست انجام است.

تربتی با تأکید بر این‌که اجرای سیاست مولدسازی به تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و بهره‌وری بیشتر دارایی‌های راکد دولت کمک می‌کند، ادامه داد: مولدسازی، راهبرد مالی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد است.

او بیان کرد: در شرایط اقتصادی امروز، اجرای مولدسازی در تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار و شتاب‌بخشی به روند توسعه آذربایجان‌غربی بسیار اثربخش است.

مدیر کل امور اقتصادی استان افزود: منابع حاصل از این فرآیند ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، انضباط مالی را ارتقا می‌دهد و نظارت مستمر بر نحوه واگذاری دارایی‌ها و هزینه‌کرد منابع حاصل، نقش مهمی در افزایش اثربخشی این سیاست و تحقق اهداف توسعه‌ای آن خواهد داشت.