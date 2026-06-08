به گزارش کردپرس، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۵:۳۰ امروز، آتش‌سوزی در روستای شیخ‌سرخ‌الدین سفلی از توابع دهستان گورسفید آغاز شد و این حریق به سرعت گسترش یافت.

وی ادامه داد: متأسفانه آتش حدود ۱۸ هکتار از مزارع گندم و ۲۰ هکتار از عرصه‌های پسچر (جار) را در برگرفت.

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شاپور منصوری افزود: با تلاش بی‌وقفه نیروهای آتش‌نشانی، کشاورزان منطقه و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی، پس از حدود یک ساعت مبارزه با شعله‌های آتش، موفق شدیم از گسترش بیشتر حریق جلوگیری کرده و وضعیت را کنترل کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در حال بررسی است.