به گزارش کرد پرس، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در چهارمین پیام صوتی خود خطاب به مردم ایران گفت: در مورد تحولات چند روز گذشته باید نکاتی را خدمت مردم بگویم؛ اولین نکته این است که آنچه باعث تنش‌های اخیر شد، این بود که آمریکایی ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره آتش بس لبنان شده بود، آتش‌بس را نقض فاحش کردند.

نقض آتش‌بس و محاصره دریایی علت تنش‌های اخیر بود

وی ادامه داد: صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم، مخالف بخش‌هایی بود که توافق شده بود. این نشان داد آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفت‌وگو؛ طبیعی است که باید برای دفاع از حقوق ملت ایران پاسخ قاطع می‌دادیم که به لطف الهی نیروهای مسلح ما با اقتدار به وظیفه خود عمل کردند.

رئیس مجلس خطاب به مردم گفت: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که از این به بعد نیز ما با قدرت از حقوق مردم ایران دفاع می‌کنیم و تحت رهبری و هدایت‌های ولی فقیه زمان‌مان و عنایت‌های الهی باعث پیروزی دیگری برای ایران سربلند خواهیم شد.

۴ میدان نظامی، دیپلماسی، حضور و خدمت به مردم تار و پود یک پیکره واحد هستند

قالیباف در ادامه گفت: پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیات‌های نظامی در خلیج فارس و موشک‌باران دیشب رژیم صهیونیستی نشان داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم.

وی توضیح داد: اگر دیپلماسی را صرفا گف‌وگو در اتاق‌های دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدانیم، از همان ابتدا شکست می‌خوریم و اگر صرفا به عملیات‌های نظامی و جنگ تکیه کنیم، نمی‌توانیم از حقوق خود به طور کامل دفاع کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه ما در برابر دشمنان ایران ۴ میدان مبارزه داریم، گفت: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت؛ ۳ میدان اول از میدان چهارم پشتیبانی می‌کند. این ۴ میدان نه تنها در ۴ خط موازی نیستند بلکه تار و پود یک پیکره واحد هستند که باید مثل بافتن یک لباس با هماهنگی دقیق و لحظه‌ای، لباس موفقیت پیروزی ملت ایران را ببافند.

وی ادامه داد: میدان مبارزه نظامی، موتور پیشران قدرت‌ساز است یعنی دشمن را از رویاپردازی برای حمله دور می‌کند و به همان میزان، میدان مبارزه دیپلماسی باید بتواند در زمان مقتضی این اقتدار عینی را به دستاوردهای ملموس و تثبیت شده حقوقی، سیاسی و اقتصادی تبدیل کند نه اینکه با حرف‌های کلی، مسائل حل نشده باقی بماند.

ما تکیه بر اقتدار و عقلانیت ایران به دنبال یک پیروزی مهندسی شده و کامل هستیم

قالیباف بیان کرد: نکته کلیدی در این الگوی مبارزه مهم و اساسی، اقتدار و عقلانیت است. ما نه می‌خواهیم با وادادگی پیش برویم و نه با شعارزدگی. ما با تکیه بر اقتدار ایران و عقلانیت ایرانی به دنبال یک پیروزی مهندسی شده و کامل هستیم.

رئیس مجلس در ادامه توضیح داد: ماجرای لبنان مثال خوبی است که نشان می‌دهد میدان دیپلماسی کنار میدان نظامی می‌تواند اسرائیل و دشمنان را عقب بزند؛ نه دیپلماسی مانع عملیات نظامی و نه عملیات نظامی مانع دیپلماسی است.

وی ادامه داد: یک بار با تهدید به حمله و قطع مذاکره جلوی حمله اسرائیل به بیروت را می‌گیریم و بار دیگر با حمله نشان می‌دهیم ترسی از قطع مذاکرات نداریم و آمادگی کامل داریم؛ به لطف خدا نتیجه این می‌شود که آنها مجبور می شوند درباره حق ما عقب‌نشینی کنند و ما حق خودمان را تثبیت کنیم.

* موضوع فقط لبنان نیست بلکه رسیدن به حق مردم و ایجاد امنیت باثبات برای کشور است

قالیباف اضافه کرد: حالا تصور کنید اگر ما در میدان نظامی پیروز نشده بودیم یا در میدان دیپلماسی جلو نرفته بودیم و یا میدان‌های نظامی و دیپلماسی با یکدیگر به درستی پاسکاری نکرده و پشتیبانِ هم نبودند و با هم هماهنگی نداشتند، آن وقت دست ما برای حمایت از لبنان و مقابله با محاصره دریایی بسته بود.

وی خطاب به مردم گفت: در ماجرای درگیری‌های خلیج فارس نیز دیدید که با استفاده از همین الگو، ترتیبات ایران برای بازگشایی تنگه را تا اینجا تثبیت کردیم. موضوع فقط دربارع لبنان نیست بلکه موضوع رسیدن به حق مردم و ایجاد امنیت باثبات برای کشور است و باید هر ۴ میدان در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر این اهداف را تأمین کنند.

هماهنگی کامل برای رسیدن به اهداف میان مسئولان وجود دارد

قالیباف در ادامه گفت: پس قرار نیست یا جنگ کنیم و یا مذاکره بلکه قرار است به وقت خود جنگ کنیم و به وقت خود مذاکره کنیم؛ اینگونه است که می‌توانیم دشمن را شکست دهیم و این همان چیزی است که می‌گوییم مذاکره ادامه مبارزه است و عینیت پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: همینجا لازم است روی یک برداشت غلط خط بطلان بکشم. برخلاف تصور برخی که فکر می‌کنند بین مسئولان هماهنگی نیست، هماهنگی کامل برای رسیدن به اهداف میان مسئولان وجود دارد. دست نیروهای مسلح برای اقدام همواره باز بوده و براساس تدبیر و برنامه‌ریزی درست و تصمیم تصویب شده عمل می‌کنند.

هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است، نه عادی سازی روابط با آمریکا

رئیس هیات مذاکره کننده کشورمان گفت: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا؛ اعتمادی هم به طرف مقابل نداریم. البته روش ما احساسی عملیات کردن یا صرفا اعلام حقوق ملت ایران یا محکوم کردن جنایات دشمن نیست.

وی ادامه داد: راه روشن و میدان مشخص است و فقط اراده‌ای می خواهد که میان انقلابی‌گری و کنش دیپلماتیک بر بستر اقتدار عقلانی حرکت کنیم.

محاصره دریایی یک جنایت جنگی است

قالیباف تاکید کرد: درمورد محاصره دریایی که یک جنایت جنگی است، حتما توطئه دشمن را با یک برنامه‌ریزی همه جانبه به یک شکست دیگر برای آنها تبدیل خواهیم کرد.

رئیس مجلس اضافه کرد: با انسجام ملی و دیپلماسی اقتدار و قدرت نظامی تحت فرمان رهبری معظم و نایب امام عصر(عج)، دشمن را از تسلیم شدن مردم ایران ناامید خواهیم کرد.

وی افزود: به برکت خون پاک شهدا و با بصیرت ملی و درایت رهبری و مجاهدت مسئولین، به سمت ایرانی مستقل، پیشرفته و قوی ان‌شاءالله حرکت خواهیم کرد.

قالیباف خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نقشه دشمن را افشا کردند که بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. ایشان راه مقابله با نقشه دشمن را نیز در رعایت این موارد تعیین کردند؛ ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن.

برخی به اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی ایشان هستند

وی ادامه داد: برخی این روزها با اسم تبعیت از رهبری، خلاف خط مشی عمل می‌کنند؛ یک بار دیگر بدون هیچ شرح و بسطی محورهای مورد تاکید رهبری را تکرار می‌کنم تا هرکسی چه مسئول، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای خواست خارج از این چارچوب عمل کند، با پاسخ سخت امت حزب‌الله روبرو شود.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی افزود: «ایستادگی، روشن‌بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم‌صدایی نکردن با دشمن»، وظیفه‌ای است که رهبر انقلاب برای همه ما تعیین کرده‌اند تا بتوانیم از برنامه دشمن جلوگیری کرده و چشم‌انداز روشنی برای ایران آینده و سربلند رقم بزنیم.