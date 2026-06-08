وعده تازه مدیرعامل برای فعال شدن پروژه پالایشگاه آناهیتا

به گزارش کردپرس؛ مدیرعامل شرکت پالایش نفت آناهیتا با اشاره به دیدار استاندار کرمانشاه و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در این نشست روند تأمین مالی پروژه پتروپالایش آناهیتا مورد بررسی قرار گرفت و صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای پرداخت تسهیلات ارزی مصوب این طرح پیرو توافقنامه چند جانبه قبلی اعلام کرد.

حسین عبدی با اشاره به حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: استاندار کرمانشاه موضوع رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه را پیگیری کرد و بر ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این طرح تأکید داشت.

وی افزود: پتروپالایش آناهیتا یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعتی غرب کشور است که برای اجرای آن حدود ۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آناهیتا خاطرنشان کرد: این پروژه در دوران ساخت برای بیش از ۵ هزار نفر و در زمان بهره‌برداری برای حدود ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد و تولید بنزین، گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآورده‌های نفتی از مهم‌ترین محصولات آن خواهد بود.

عبدی تصریح کرد: در این نشست بر تخصیص ۳ میلیارد یورو تسهیلات ارزی مصوب برای اجرای پروژه تأکید شد و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد که پس از انجام تعهدات وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مسئول، آمادگی لازم برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی این ابرپروژه در آینده نزدیک فراهم شود.