تلاش برای تامین مالی کارخانه قند سوم و پالایشگاه شیر کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ دیدار منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه با قربان اسکندری، مدیرعامل بانک صادرات ایران روز دوشنبه با محوریت پیگیری طرح‌ها و تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان برگزار شد.

این نشست در ادامه دیدارهای کاری استاندار کرمانشاه در پایتخت و با هدف پیگیری مطالبات مردم و تسریع در اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری انجام شد. مدیر امور شعب بانک صادرات استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سرمایه گذاران کارخانه های قند سوم و پالایشگاه شیر استان نیز در این دیدار حضور داشتند.

در این نشست، استاندار کرمانشاه روند اجرای طرح‌های مختلف در حوزه‌های علوم پزشکی، راه‌سازی، کشاورزی و صنعت پیگیری کرد و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات مصوب تأکید کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد مدیریت امور شعب بانک صادرات استان روند تکمیل پرونده‌های متقاضیان را با سرعت بیشتری دنبال کند و معاونت اعتباری بانک نیز با برگزاری جلسات کارشناسی، طرح‌های دارای شرایط لازم را برای تصویب و پرداخت تسهیلات به مراحل نهایی برساند. همچنین در مواردی که طرحی فاقد توجیه لازم باشد، طرح‌های جایگزین بسرعت در دستور کار قرار گیرد.

سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به طرح‌های مهم بخش کشاورزی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: موضوع تأمین مالی کارخانه قند سوم کرمانشاه از جمله محورهای اصلی جلسه بود.

وی افزود: مقرر شد بانک صادرات بخشی از تسهیلات مورد نیاز این پروژه بزرگ را تأمین کند و با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز، سایر بانک‌های عامل نیز در تأمین منابع مالی مشارکت داشته باشند تا فرآیند پرداخت تسهیلات و اجرای پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.

کریمی همچنین از بررسی مسائل مرتبط با طرح پالایشگاه شیر استان خبر داد و گفت: مقرر شد جلسات کارشناسی میان مدیران بانک و مسئولان طرح برگزار شود تا زمینه تأمین مالی و رفع نیازهای سرمایه در گردش این واحد تولیدی فراهم شود. با توجه به حضور این شرکت در بازار سرمایه، بانک صادرات نیز برای همکاری و حمایت از این مجموعه اعلام آمادگی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در مجموع ۹۹۵ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور در بانک صادرات برای استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است که در این نشست بر تسریع در تکمیل پرونده‌ها، بررسی کارشناسی و پرداخت این منابع تأکید شد.