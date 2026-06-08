کشته شدن ۷ نفر در سوریه طی یک روز

سرویس سوریه - منابع محلی سوریه از کشته شدن ۷ نفر، از جمله یک کودک، در مناطق مختلف سوریه طی روز گذشته خبر دادند.
به گزارش کردپرس، منابع محلی سوریه اعلام کردند که در پی مجموعهای از حملات مسلحانه، انفجار مین و یک مورد مرگ در بازداشتگاه، دستکم ۷ نفر از جمله یک کودک طی یک روز گذشته در مناطق مختلف این کشور جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، روز یکشنبه ۷ ژوئن، دستکم ۷ نفر در حوادث و حملات جداگانه در نقاط مختلف سوریه جان خود را از دست دادند.
در شهرک «خطاب» در غرب حماه، یک نفر در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. همچنین در منطقه کوهستانی «جبل اربعین» در استان ادلب، یک کودک بر اثر انفجار مین باقیمانده از درگیریهای گذشته جان باخت.
در حادثهای دیگر، یک جوان اهل روستای «باروحه» در منطقه «تلکلخ» استان حمص در یکی از بازداشتگاههای دولت موقت جان خود را از دست داد. با این حال، جزئیات بیشتری درباره علت مرگ وی منتشر نشده است.
در روستای «شُهیب» واقع در استان حماه نیز افراد مسلح ناشناس سوار بر موتورسیکلت دو حمله مسلحانه انجام دادند که در نتیجه آن دو جوان کشته شدند.
همچنین در روستای «تل سکین»، دو جوان دیگر در پی حمله افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست دادند.
این حوادث در حالی رخ میدهد که ناامنی و حملات پراکنده همچنان در برخی مناطق سوریه ادامه دارد.
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