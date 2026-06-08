۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲

پرداخت تسهیلات ٤ تا ٦ میلیارد ریالی به واحدهای مسکونی آسیب دیده جنگ

پرداخت تسهیلات ٤ تا ٦ میلیارد ریالی به واحدهای مسکونی آسیب دیده جنگ

سرویس آذربایجان غربی- مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده توسط بنیاد مسکن، برای هر واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ بین ٤ تا ۶.۵ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه با نرخ سود ٤ درصد پرداخت شد.

به گزارش کردپرس، خلیل ایمانی بخشایش روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از پرداخت کامل تسهیلات ودیعه مسکن به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان خبر داد و گفت: در این زمینه ۹۲ فقره تسهیلات به ارزش ۴۳۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.

او با اشاره به تحقق کامل تعهدات بانک در این بخش بیان کرد: تمامی پرونده‌های معرفی‌شده تعیین تکلیف شده و پرداخت تسهیلات به صورت صددرصدی انجام گرفته است.

مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در روند پرداخت این تسهیلات رکوردهای جدیدی ثبت شد، گفت: ۱۱ فقره از این وام‌ها تنها در یک روز و یک مورد نیز حدود یک ساعت و نیم پس از مراجعه متقاضی به بانک پرداخت شد.

ایمانی بخشایش در ادامه به عملکرد بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ قرارداد تسهیلاتی در این بخش منعقد شده که از این تعداد، تسهیلات چهار هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده و سایر پرونده‌ها در مراحل مختلف پرداخت قرار دارند.

او همچنین از رشد قابل توجه پرداخت تسهیلات در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد تسهیلات پرداختی از هشت هزار و ۳۰۰ فقره به ۱۰ هزار و ۹۵۰ فقره افزایش یافته و ارزش این تسهیلات نیز از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی افزود: در دو ماه نخست سال جاری نیز با وجود محدودیت‌های اعتباری و شرایط ناشی از جنگ، ۲ هزار و ۱۳۲ فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب خرید، ساخت و جعاله تعمیرات پرداخت شده است.

او با اشاره به نسبت ۱۸۰ درصدی مصارف به منابع در بانک مسکن استان گفت: مانده تسهیلات پرداختی در اختیار مشتریان به ۱۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ایمانی بخشایش همچنین از رشد ۵۷ درصدی منابع بانک مسکن در آذربایجان‌غربی خبر داد و اضافه کرد: با این افزایش، میزان ناترازی بانک در استان از ۱۳۶ همت به ۴۶ همت کاهش یافته است.

او به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز اشاره کرد و گفت: تمامی تعهدات بانک در این حوزه طی سال گذشته محقق شده و در حال حاضر هیچ متقاضی در صف انتظار دریافت این تسهیلات وجود ندارد.

مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی با تاکید بر نقش این بانک در تامین مسکن استان گفت: برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای مسکونی آذربایجان‌غربی با مشارکت و حمایت بانک مسکن خریداری یا احداث شده‌اند.

کد مطلب 2796147

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