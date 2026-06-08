پرداخت تسهیلات ٤ تا ٦ میلیارد ریالی به واحدهای مسکونی آسیب دیده جنگ

او با اشاره به تحقق کامل تعهدات بانک در این بخش بیان کرد: تمامی پرونده‌های معرفی‌شده تعیین تکلیف شده و پرداخت تسهیلات به صورت صددرصدی انجام گرفته است.

مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در روند پرداخت این تسهیلات رکوردهای جدیدی ثبت شد، گفت: ۱۱ فقره از این وام‌ها تنها در یک روز و یک مورد نیز حدود یک ساعت و نیم پس از مراجعه متقاضی به بانک پرداخت شد.

ایمانی بخشایش در ادامه به عملکرد بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ قرارداد تسهیلاتی در این بخش منعقد شده که از این تعداد، تسهیلات چهار هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده و سایر پرونده‌ها در مراحل مختلف پرداخت قرار دارند.

او همچنین از رشد قابل توجه پرداخت تسهیلات در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد تسهیلات پرداختی از هشت هزار و ۳۰۰ فقره به ۱۰ هزار و ۹۵۰ فقره افزایش یافته و ارزش این تسهیلات نیز از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی افزود: در دو ماه نخست سال جاری نیز با وجود محدودیت‌های اعتباری و شرایط ناشی از جنگ، ۲ هزار و ۱۳۲ فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب خرید، ساخت و جعاله تعمیرات پرداخت شده است.

او با اشاره به نسبت ۱۸۰ درصدی مصارف به منابع در بانک مسکن استان گفت: مانده تسهیلات پرداختی در اختیار مشتریان به ۱۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ایمانی بخشایش همچنین از رشد ۵۷ درصدی منابع بانک مسکن در آذربایجان‌غربی خبر داد و اضافه کرد: با این افزایش، میزان ناترازی بانک در استان از ۱۳۶ همت به ۴۶ همت کاهش یافته است.

او به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز اشاره کرد و گفت: تمامی تعهدات بانک در این حوزه طی سال گذشته محقق شده و در حال حاضر هیچ متقاضی در صف انتظار دریافت این تسهیلات وجود ندارد.

مدیر امور شعب بانک مسکن آذربایجان‌غربی با تاکید بر نقش این بانک در تامین مسکن استان گفت: برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای مسکونی آذربایجان‌غربی با مشارکت و حمایت بانک مسکن خریداری یا احداث شده‌اند.