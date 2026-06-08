مرگ ۴۷۵ نفر در جاده های کردستان/آمار قربانیان تصادفات همچنان صعودی است

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران از جان باختن ۴۷۵ نفر در حوادث رانندگی استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: آمار تلفات جاده ای در مقایسه با سال ۱۴۰۳ افزایش ۱.۷ درصدی داشته است.

وی اظهار کرد: سال گذشته ۴۷۵ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۶۸ نفر در تصادفات درون شهری، ۳۵۷ نفر در تصادفات برون شهری و ۵۰ نفر در جاده های روستایی فوت کرده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به توزیع زمانی این حوادث، افزود: بیشترین تعداد جان باختگان تصادفات برون شهری در شهریورماه با ۵۳ نفر و بیشترین تلفات تصادفات درون شهری در مهرماه با ۱۳ نفر ثبت شده است.

غضنفری پور همچنین از افزایش شمار مصدومان حوادث رانندگی خبر داد و ادامه داد: سال گذشته هفت هزار و ۹۸۶ نفر در تصادفات رانندگی استان مصدوم شدند که شامل دو هزار و ۲۱۵ زن و پنج هزار و ۷۷۱ مرد بوده است.

وی با مقایسه آمار سال های گذشته، یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ مجموع تلفات حوادث رانندگی استان ۴۶۷ نفر بود که ۵۲ نفر در تصادفات درون شهری، ۳۶۳ نفر در حوادث برون شهری و ۵۲ نفر در جاده های روستایی جان باختند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان بیان کرد: همچنین در سال ۱۴۰۳ تعداد هفت هزار و ۸۸۴ نفر در تصادفات رانندگی مصدوم شدند که از این تعداد دو هزار و ۳۸۶ نفر زن و پنج هزار و ۴۹۸ نفر مرد بودند.

غضنفری پور گفت: مقایسه آمارها نشان می دهد تعداد جان باختگان حوادث رانندگی از ۴۶۷ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۵ نفر در سال گذشته رسیده که بیانگر افزایش ۱.۷ درصدی است.

وی اظهار کرد: تعداد مصدومان نیز از هفت هزار و ۸۸۴ نفر به هفت هزار و ۹۸۶ نفر افزایش یافته که رشد ۱.۳ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به تفکیک جنسیتی مصدومان، افزود: تعداد مصدومان زن نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۲ درصد کاهش یافته، اما شمار مصدومان مرد با رشد پنج درصدی همراه بوده است.

غضنفری پور تأکید کرد که تداوم روند افزایشی تلفات و مصدومان حوادث رانندگی، ضرورت توجه جدی تر به ایمنی راه ها، ارتقای فرهنگ رانندگی و تشدید نظارت های ترافیکی را بیش از پیش نمایان می کند.