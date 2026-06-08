نجات جان ۵ نفر از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در بوکان

به گزارش کردپرس، حسین زاده در این باره اظهار کرد: در پی اعلام حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن واقع در شهرک فرهنگیان شهرستان بوکان، بلافاصله ۲ تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شهرستان بوکان به محل اعزام شد.ند
او افزود: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت افراد حادثهدیده، اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند. در این حادثه ۵ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوکان، با اشاره به افزایش خطر بروز مسمومیتهای ناشی از گاز مونوکسیدکربن در فضاهای بسته، گفت: این گاز بیرنگ و بیبو بوده و به همین دلیل از آن با عنوان «قاتل خاموش» یاد میشود.
او در پایان تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر دودکشها میتواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند/.
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