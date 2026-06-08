سنندج با کمبود فضای آموزشی دست و پنجه نرم می کند

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جریان بازدید از چند پروژه آموزشی شهرستان سنندج، با اشاره به کمبود جدی فضای آموزشی در برخی مناطق شهرستان، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه های مدرسه سازی و خروج طرح های راکد از وضعیت توقف تأکید کرد.

وی اظهار کرد: یکی از برنامه های محوری دولت دکتر پزشکیان، تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کمی و کیفی فضاهای آموزشی در سراسر کشور است و در همین راستا پروژه های متعددی در سنندج تعریف و در حال اجراست.

فرماندار سنندج با بیان اینکه برخی مناطق شهرستان با کمبود جدی سرانه آموزشی مواجه هستند، افزود: در ناحیه یک سنندج سرانه فضای آموزشی حدود چهار مترمربع است که این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت های آموزشی را بیش از پیش نمایان می کند.

سجادی با اشاره به وضعیت پروژه های آموزشی ناحیه یک، ادامه داد: مدرسه ۱۲ کلاسه نایسر، مدرسه ۱۸ کلاسه نایسر و مدرسه ۱۲ کلاسه روستای قار از مهم ترین طرح های در دست اجرا هستند، اما پروژه ۱۸ کلاسه نایسر مدتی غیرفعال بوده و انتظار می رود با سیاست های جدید اداره کل نوسازی مدارس هرچه سریع تر فعال و تکمیل شود.

وی یادآور شد: پروژه ۱۲ کلاسه شهرک زاگرس نیز در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی می شود تا مهرماه امسال به بهره برداری برسد.

فرماندار سنندج درباره طرح های آموزشی ناحیه دو نیز، بیان کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه امیرکبیر از پروژه های مهم شهرستان است که روند اجرایی آن در حال پیگیری است.

سجادی با تأکید بر توجه به نیازهای آموزشی دانش آموزان استثنایی، گفت: دو پروژه مهم در این حوزه در دست اجراست که یکی از آن ها مدرسه ویژه دانش آموزان مبتلا به اوتیسم است و با تأمین اعتبارات لازم تلاش می شود در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد و همچنین از تکمیل سالن سرپوشیده ورزشی ویژه دانش آموزان مدارس استثنایی طی یک تا دو ماه آینده خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی پروژه های نیمه تمام آموزشی و ورزشی اشاره کرد و افزود: استخر پژوهش با وجود آغاز عملیات اجرایی در سال های گذشته هنوز به بهره برداری نرسیده و لازم است برای تعیین تکلیف و تکمیل آن تصمیمات جدی اتخاذ شود.

فرماندار سنندج درباره سالن سرپوشیده هنرستان خدیجه کبری نیز، اظهار کرد: این پروژه از طرح های مهم آموزشی و ورزشی شهرستان است که باید با تسریع در روند اجرا هرچه سریع تر به سرانجام برسد.

سجادی با تأکید بر پیگیری مستمر طرح های عمرانی حوزه آموزش، ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه پایدار در شهرستان سنندج است و رفع موانع اجرایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام با جدیت دنبال خواهد شد.