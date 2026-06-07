محیط زیست کردستان با آبگیری سد ژاوه مخالفت کرد/پرونده تخلفات احتمالی به مراجع قضایی ارجاع شد

به گزارش کرد پرس، کژال حبیب زاده روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های استان از تداوم مخالفت این دستگاه با آبگیری سد ژاوه خبر داد و گفت: سد ژاوه اردیبهشت ماه سال گذشته به بهانه انجام تعمیرات قرار بود تنها برای مدت دو ماه دریچه های خود را بسته نگه دارد، اما این وضعیت تاکنون ادامه پیدا کرده و برای بازگشایی مجدد دریچه ها نیز مقاومت هایی از سوی مجریان طرح صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: اگر بارندگی های مناسب سال جاری رخ نمی داد و مخزن سد سرریز نمی شد، همچنان امکان آبگیری رسمی سد ژاوه وجود نداشت، زیرا اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تاکنون هیچ مجوزی برای آبگیری این سد صادر نکرده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: مهم ترین دغدغه محیط زیست در خصوص سد ژاوه، وضعیت کیفیت آب رودخانه و احتمال بروز مشکلات زیست محیطی در صورت آبگیری کامل مخزن است و تا زمان رفع این نگرانی ها، صدور مجوز آبگیری در دستور کار قرار ندارد.

حبیب زاده با اشاره به پیگیری های حقوقی انجام شده، ادامه داد: براساس گزارش ها و اطلاعات موجود، موضوع عملکرد مجری طرح نیز مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر شنیده ها پرونده این موضوع به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آبی یکی از اولویت های محیط زیست استان است، یادآور شد: در حال حاضر ۱۷ سد در سطح استان وجود دارد و تمامی آنها از نظر آثار و پیامدهای زیست محیطی به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه به اقدامات نظارتی اداره کل حفاظت محیط زیست در حوزه منابع آب اشاره کرد و بیان کرد: طرح پایش و احیای رودخانه ها به صورت فصلی اجرا می شود و سالانه بیش از یک هزار و ۸۰ آنالیز تخصصی از منابع آب، پساب ها و مؤلفه های زیست محیطی استان انجام می شود.

حبیب زاده گفت: هم اکنون ۹ تصفیه خانه فاضلاب شهری و سه تصفیه خانه فاضلاب روستایی در استان فعال هستند، اما همچنان برخی واحدهای آلاینده تهدیدی برای کیفیت منابع آب به شمار می روند.

وی از برخورد با واحدهای آلاینده خبر داد و اظهار کرد: کشتارگاه مرغ پر سنندج به دلیل تخلیه غیرمجاز پسماند به رودخانه ها به مراجع قضایی معرفی شده و تعدادی از کشتارگاه های صنعتی دام نیز به دلیل نداشتن تصفیه خانه و ورود مستقیم خونابه به رودخانه ها تحت پیگیری قانونی قرار دارند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین از ارجاع پرونده برخی دستگاه ها و نهادهای خدماتی به مراجع قضایی خبر داد و افزود: سال گذشته پرونده شرکت آب و فاضلاب در سنندج و مریوان، تعدادی از شهرداری ها و برخی واحدهای صنعتی آلاینده به دلیل مسائل زیست محیطی به دستگاه قضایی ارسال شد.

حبیب زاده درباره وضعیت صنایع آلاینده استان نیز بیان کرد: پرونده پتروشیمی کردستان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و این مجموعه در حال احداث تصفیه خانه فاضلاب است و همچنین برای واحد روغن آونگان قروه نیز حکم قضایی صادر شده است.

وی با اشاره به نظارت های مستمر محیط زیست بر فعالیت های صنعتی، ادامه داد: در سال گذشته دو هزار و ۷۲۲ استعلام زیست محیطی در استان بررسی شد که برای ۹۶ درصد آنها موافقت صادر شده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان یادآور شد: محیط زیست در موضوع سد ژاوه بر اجرای کامل الزامات قانونی و زیست محیطی تأکید دارد و هرگونه تصمیم گیری درباره آبگیری رسمی این سد باید پس از رفع کامل نگرانی های زیست محیطی و تأیید مراجع تخصصی انجام شود.