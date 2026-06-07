دومین محکوم به قصاص در کردستان با گذشت اولیای دم بخشیده شد

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی از پایان دومین پرونده قتل عمد استان با صلح و سازش خبر داد و گفت: محکوم این پرونده با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافته است.

وی اظهار کرد: با تلاش صلح یاران و در قالب پویش «به عشق رهبر شهیدم می بخشم»، دومین پرونده قتل عمد استان به سازش منتهی شد و محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: این پرونده با ورود ستاد صبر استان و تلاش یکی از صلح یاران توانمند سنندجی مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت با بزرگواری خانواده اولیای دم به نتیجه رسید.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به موضوع پرونده، بیان کرد: این پرونده ناشی از یک نزاع بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی های مستمر با خانواده اولیای دم، مسیر صلح و گذشت در آن هموار شد.

وی ادامه داد: در نهایت خانواده اولیای دم با حضور در دفتر معاون حل اختلاف استان، رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند و زمینه رهایی محکوم از قصاص فراهم شد.

رئیس کل دادگستری کردستان با قدردانی از اولیای دم، صلح یاران و تمامی عوامل مؤثر در این سازش، یادآور شد: ستاد صبر استان کردستان به صورت مستمر در مسیر ترویج فرهنگ صلح، سازش، گذشت و همدلی فعالیت می کند و چنین اقداماتی نقش مؤثری در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی دارد.

حجت الاسلام حسینی ابراز امیدواری کرد روند صلح و سازش در پرونده های مشابه نیز با مشارکت خیرخواهان، معتمدان و صلح یاران استان تداوم یابد.