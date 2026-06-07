خرید ۲۷ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری کرمانشاه

به گزارش کردپرس، علی ملکشاهی مدیرکل غله استان افزود: در جریان این بازدید کارشناسی اجرای دستورالعملهای ابلاغی خرید تضمینی، نحوه تعیین افت مفید و غیرمفید، کنترل آزمایشگاهها، نحوه ذخیرهسازی گندم، کیفیت خدمترسانی به کشاورزان و همچنین تجهیز مراکز ذخیرهسازی به دیزل ژنراتور مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
ملکشاهی با اشاره به روند خرید گندم در استان اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون حدود ۲۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به قیمتهای مصوب خریداری شده که از این میزان حدود ۱۷ هزار تن گندم دوروم و بیش از ۱۰ هزار تن گندم معمولی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت مصوب خرید تضمینی گندم دوروم هر کیلوگرم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم معمولی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و دولت نیز به ازای هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان مشوق برای کشاورزان در نظر گرفته است.
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