۳ ورزشکار و یک داور به اردوها و رقابت های بین المللی فراخوانده شدند

به گزارش کرد پرس، در تازه ترین رویدادهای ورزشی، «رویا بیگ پور» بانوی پرافتخار پارادوومیدانی کردستان با نظر کادر فنی فدراسیون به نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی کشور دعوت شد.

این اردو در راستای آماده سازی ورزشکاران برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، از ۱۸ تا ۲۹ خردادماه به صورت متمرکز در استان تهران برای بخش بانوان برگزار می شود.

بیگ پور که سابقه کسب عناوین متعدد ملی و فراملی را در کارنامه دارد، در مواد پرتاب وزنه و دوی ۱۰۰ متر کلاس T۶۴ به نمایندگی از کردستان در این اردو حضور خواهد یافت.

در رشته ژیمناستیک نیز نام کردستان در فهرست اعزامی های مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ چین دیده می شود؛ بر اساس اعلام فدراسیون ژیمناستیک، «راهین حسین پناهی» ژیمناست آینده دار کردستانی همراه با تیم ملی جوانان ایران در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

همچنین «سیدامید شیخ احمدی» داور و مربی برجسته کردستانی با دعوت کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا، قضاوت رقابت های قهرمانی آسیا را برعهده خواهد داشت؛ افتخاری ارزشمند که جایگاه داوری استان در سطح بین المللی را بیش از پیش تثبیت می کند؛ مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه به میزبانی چین آغاز خواهد شد.

در ادامه این موفقیت ها، «اسرا زندی» هندبالیست شایسته کردستانی نیز با نظر کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان ایران به دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.

این اردو از ۱۷ تا ۲۷ خردادماه در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می شود و ۲۴ بازیکن برتر کشور در آن حضور خواهند داشت؛ دعوت زندی به جمع ملی پوشان، حاصل عملکرد موفق و حضور مؤثر وی در رقابت های داخلی و ملی طی سال های اخیر عنوان شده است.